蔡英文突襲西門町　買滷味「這個多一點」秒被讚：妳行家嘛！

▲總統蔡英文逛西門町吃午餐。（圖／翻攝蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文選後積極在網路發聲，17日臉書公布「小英去哪裡」影片，只見蔡英文「突襲」西門町，午餐點了觀光客必吃的半熟蛋滷肉飯、蚵仔煎，還跑到知名滷味攤買滷味，更特別要求鴨翅膀多一點，讓老闆秒讚，「那妳行家的嘛！」

總統府發言人林鶴明表示，蔡英文今天中午處理完公務，就在幕僚陪同下前往西門町吃午餐，先是到「天天利美食坊」點了招牌的半熟蛋滷肉飯、蚵仔煎、蘿蔔糕、滷筍絲、油豆腐、燙青菜等，之後還順路去老天祿滷味，買了脆腸、鴨胗、雞脖子，還點了她最喜歡吃的鴨翅，結帳時則拿出自備的環保袋，而店家也贈送她印有「老天祿」字樣的環保袋一枚。

林鶴明指出，蔡英文在西門町沿途步行時，遇到了來自台灣、香港、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、美國、英國、澳洲、印尼的遊客打招呼，都很開心的分享自己來自哪裡，並且合照，事後更笑說有合照的朋友可以tag她。蔡英文也特別提到去年來台灣的國外旅客人數已經突破一千一百萬人次，今天到西門町來逛逛，確實有感受到真的很多外國人來台灣旅遊。

林鶴明說，蔡英文最後在「果嫁凍涼」創意飲品專賣店，幫自己及幕僚們買了五杯微糖少冰的「黑糖啵啵繆克」，並使用自備環保吸管飲用。

蔡英文透露，以前來西門町，常去造訪大學同學開的「南美咖啡」，而印象中在那之前，最後一次來西門町，是大學畢業之前的事情了。她提到以前喜歡去西門町的白熊冰淇淋吃冰磚，也記得當時西門町有一間頂呱呱。雖然現在西門町與她記憶中的已經完全不一樣了，但多了很多看起來不錯吃的小店，非常熱鬧有趣。