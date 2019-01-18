胡忠信爆料國民黨黨產1350億元　判賠30萬登報道歉確定

▲胡忠信爆料國民黨產1350億元，須賠償30萬並登報道歉確定。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

名嘴胡忠信2015年爆料，稱國民黨黨產有1350億元，當時國民黨行管會主委林德瑞認為胡忠信爆料不實，與實際移交黨產232億相差太多，讓人以為他侵吞黨產，詆毀名譽，因此起訴向胡忠信求償。最高法院審理後，18日維持二審見解，判胡忠信須賠償30萬元，並在自由時報上刊登道歉啟事確定。

名嘴胡忠信在電視政論節目上爆料，之後接受《自由時報》訪問，都說國民黨黨產達到1350億元。但當時國民黨主席才由朱立倫接任，並由國民黨前副秘書長兼行管會主委林德瑞負責移交黨產事宜。林德瑞不滿胡忠信的爆料，認為他才於2014年底向當時的代理主席吳敦義報告，國民黨黨產為232億餘元，「此數額係為本人在業務移交時的信託財產報告上之財產淨值，胡忠信的爆料內容與事實不符。」

林德瑞認為胡忠信的爆料不實，他說出這數字後，引發外界懷疑自己隱匿黨產或偽造文書，已經詆毀他的名譽。因此林德瑞提出民事訴訟，要求賠償200萬元名譽損失，還要在4大報上刊登道歉啟事。一審法院審理後，判決胡忠信須賠償30萬元，並在4大報頭版上登報道歉。

案件上訴二審，高等法院審理後，仍判決胡忠信敗訴，賠償金額仍為30萬元，至於登報部分，高院認為，爆料當時只有《自由時報》在A2版刊登，也因此判令胡忠信在自由時報同樣版面登道歉啟事，即可回復林的名譽。案經上訴第三審，最高法院18日駁回上訴，全案確定。

