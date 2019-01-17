黨產會追徵國民黨售舊中央黨部11億　確定停止執行

▲舊國民黨中央黨部（現張榮發基金會大樓）。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者潘永鴻、黃巈禾／台北報導

國民黨出售舊中央黨部大樓，黨產會2018年5月召開聽證會，認定舊中央黨部大樓從借用、租用到承購都於法不合，向國民黨追徵出售價額11億3973萬多元。國民黨不服向法院聲請停止執行，台北高等行政法院裁准通過，黨產會再提抗告，最高行政法院17日駁回抗告，且全案確定。

黨產會2018年5月22日舉行聽證會，認為國民黨在2006年以16億6000萬元出售舊中央黨部大樓土地給「張榮發基金會」，扣除交易時國民黨繳納的土地增值稅1億餘元及取得土地對價的3億多元，應就土地財產變型後價金向國民黨追徵11億3972萬零6元；換言之，黨產會認定舊中央黨部大樓從借用、租用到承購都於法不合，向國民黨追徵出售價額11億3973萬多元。然國民黨不服，向法院聲請停止執行。

最高行政法院認為，「命移轉或追徵財產的行政處分」需要停止執行。對此，黨產會表示，此裁定只是基於保障中國國民黨權利的目的，就追徵的部分先予以停止執行，並不認為黨產會認定不當取得財產的行政處分有違法，此訴訟還有待法院繼續審理。

黨產會表示，對此裁定表示尊重，但如同黨產會抗告時發布的新聞稿中所言，黨產會行政處分執行時，並未將國民黨的合法收入列為執行標的，國民黨合法權利並不會因為行政處分的執行受到影響，沒裁定停止執行的必要。

黨產會強調，盡力維護國家資產是黨產會的使命，行政處分裁定停止執行，不僅11.3億元國家債權無法實現，這筆錢依法將用於我國轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務上，也將受到影響而不斷延宕，黨產會深表遺憾。