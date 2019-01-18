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正確洗手　防蟯蟲、腸病毒、流感

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▲正確洗手，才能真正發揮把病菌「洗」掉的功效，且才可降低寄生蟲汙染、腸病毒和流感病毒的感染機率！（圖／記者游芳男翻攝）

▲正確洗手，才能真正發揮把病菌「洗」掉的功效，且才可降低寄生蟲汙染、腸病毒和流感病毒的感染機率！（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「我們來洗手吧！」很多病菌靠洗手就可以避免留存在手上，洗手這麼簡單的事還要教嗎？答案是肯定的！因為「洗手」的重點包含：清楚知道什麼時候該洗手，以及該怎麼洗才正確，二者都做對了，洗手才真正能發揮把病菌「洗」掉的功效，且才可降低寄生蟲汙染、腸病毒和流感病毒的感染機率！

宜蘭私立實驗高中小學的慈心華德福，1、4年級學生蟯蟲檢出率偏高達21％，校方啟動全校篩檢，完成787名師生檢查，其中有58人呈現陽性反應，宜蘭教育處18日在校內加強宣導，呼籲學童下課回家勤洗手，農曆年前將再複檢，教育處強調，希望複檢可達全校零檢出。

教育處表示，為協助學校促進學童衛生健康，遠離疾病，宜縣府特別組成跨局處專案小組，18日到慈心華德福高中校園進行衛教宣導，除了要教導大家洗手的重要性外，也會帶著全體師生一起操作，與學校共同關心學童健康。

教育處指出，依據學校衛生法及傳染病防治法規定，學校對於學生常見疾病應加強宣導預防。透過校園衛教宣導活動及參與者實際操作，相信都有深刻的印象也有助於個人落實在平日衛生保健。而縣府跨局處專案小組未來將不定期督導及協助學校辦理傳染病防治，亦會請校方持續加強衛生教育宣導及督促落實餐前如廁後等重要洗手時機。

教育處說，世界衛生組織（WHO）自2009年開始推動倡導「拯救生命：清潔雙手（Save Lives: Clean Your Hands）」活動，意思在於強調醫護人員在手部有明顯髒污時，應以洗手皂和清水洗手執行手部衛生。

所以，一般民眾自我保健的洗手5個重要時機「用餐前」、「如廁後」、「擤鼻涕後」、「看病後」、「與小朋友玩前」是不可忽略的，而且要搭配正確的洗手步驟才能真正趕走病菌。

相信大家都聽過，洗手五步驟「濕，搓，沖，捧，擦」的口訣。5個步驟當中，最重要的就是「搓」，用肥皂搓揉的動作至少要搓到20秒，如果沒有做完整，只是把手弄濕再擦乾，這樣的洗手是沒有效果的。

另外，現在也有一個口訣，就是要做到「內，外，夾，弓，大，立，腕」的7個洗手步驟，確實執行也可以有效減少致病菌對人體的威脅，例如：可降低寄生蟲汙染、腸病毒和流感病毒的感染機率！

「內、外、夾、弓、大、立、腕」的口訣詳述如下：
●內：雙手的手心相互搓揉。
●外：手心、手背相互搓揉。
●夾：十指夾縫相互搓揉。
●弓：手心與手指背相互搓揉。
●大：大拇指與虎口。
●立：手指立起與手心互相搓揉指尖。（這個步驟是大家最容易忽略的部分，而致病菌也常常隱藏在指甲縫中！）
●腕：搓到手腕的部位。

教育處強調，許多研究也證實手部衛生是預防疾病相關感染最簡單、有效且最合乎成本效益的方法。其中，除了正確洗手，亦應定期修剪指甲，指甲不超過手指尖端，避免過長指甲內藏汙納垢，而導致生病機率大增。希望大家一起來洗手，建立正確的洗手觀念守護所有學童健康。

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關鍵字：宜蘭,教育處,正確洗手,蟯蟲

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