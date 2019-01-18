影／攝護線肥大免驚　醫師改編周杰倫「稻香」變「尿香」唱給你聽

記者陳凱力／新竹報導

攝護腺肥大免驚，稻香變尿香，醫師唱給你聽！中國醫院新竹附醫泌尿科醫生李聖偉、賴俊佑學長學弟，為了幫尿失禁防治協會衛教，特地以周杰倫《稻香》，用攝護腺肥大症頭改成《尿香》，歌詞寫到「放尿放的小條(台) 尿到最後像水龍頭在滴呀」夾雜國台客英語，用有趣的歌詞，讓民眾認識攝護腺肥大及預防攝護腺癌，有趣又令人記憶深刻，短短幾天就有近6千人觀看。

▲中醫大新竹附醫兩位泌尿科醫師，將周杰倫的稻香改編成尿香，讓民眾印象深刻。（圖／中醫大新竹附醫提供）



32歲的李聖偉及賴俊佑兩人是台北醫學院的學長學弟，學生時代就是吉他社長的賴俊佑長，與學長李聖偉同是服務於中國醫藥大學附設醫院，兩人也在「中國附醫好聲音」比賽中獲得前3名，一搭一唱默契十足，此次兩人「合體」共同將周杰倫的《稻香》改編成攝護腺肥大衛教歌曲「尿香」，也讓人印象深刻。

▲李聖偉表示，攝護腺肥大是所有男人未來都可能遇到的問題，據統計50歲的男性，有5到6成的人會有攝護腺肥大可能，因此男人要小心。（圖／中醫大新竹附醫提供）



李聖偉表示：「很高興許多人看到影片都很驚訝，沒想到讓人鬱卒的病情也會變得這麼搞笑，讓人淺顯易懂，而且好聽又好記。」李聖偉表示，攝護腺肥大是所有男人未來都可能遇到的問題，據統計50歲的男性，有5到6成的人會有攝護腺肥大可能，因此男人要小心。

攝護腺肥大可能造成的症狀有像是尿尿比較細、解尿斷斷續續的、尿到最後用滴的、或是尿完馬上又想再解尿。有人會是頻尿、夜尿（睡著後起床尿兩次以上）、甚至尿急憋不住。若有以上的症狀，建議可以馬上到泌尿科來作病史的詢問、檢查、及治療。賴俊佑說，攝護腺癌則是沉默的殺手，它不一定會造成解尿的不舒服，常常診斷時發時現都變得棘手甚至轉移現象，因此男性們都要注意。

▲醫師建議，若家族三等親以內有罹患攝護腺癌者，則建議至少提早到45歲就開始做檢查。（圖／中醫大新竹附醫提供）

攝護腺癌的診斷，主要分為1. 抽血：檢測攝護腺特異抗原(PSA)。建議50歲以上的男性，每隔1到2年就要抽血追蹤一次。尤其有家族病史(三等親以內，爸爸、爺爺或叔叔...等患有攝護腺癌)者則建議至少提早到45歲就開始做檢查。2. 肛門指診：由專業的醫師經由肛門觸摸攝護腺，若有硬塊，也建議進一步檢查。

▲32歲的李聖偉及賴俊佑兩人是台北醫學院的學長學弟，學生時代就是吉他社長的賴俊佑長，與學長李聖偉同是服務於中國醫藥大學附設醫院，兩人也在「中國附醫好聲音」比賽中獲得前3名。（圖／中醫大新竹附醫提供）

尿香歌詞

來這個醫院，也許你有很多的complaint(主訴)

放袂尿(台)，肚子鼓的像一顆球

你總說，膀胱這麼的脆弱、沒用

其實是攝護腺肥厚

多少人，尿滯留到最後只能夠 => 插尿管(台)

我們是不是該知足~

能吃、能睡、能尿，人生就夠~

還記得你說家是唯一的城堡，快要到家 卻快要禁未條(台)

快閃尿，雙腳夾緊我足見笑(台)

不要怕 泌尿科永遠在你身旁

調整作息、藥物、還有Avodart

最後一招 就是把他刮掉~~

解尿尿不出很痛苦(客) 就像我說的

去醫院找醫生(客) 檢查、吃藥、治療(客)

為自己的人生鮮艷上色 快來中國新竹泌尿科！

笑一個吧 攝護腺肥大可以治癒

提早檢查、診斷不會變大毛病

聖偉在這裡 將所有症狀說給你聽~

放尿放的小條(台) 尿到最後像水龍頭在滴呀(台)

尿了又尿 怎麼尿都尿不完(台) 到底是怎樣(台)

常常跑廁所 晚上睡 攏無眠 金艱苦(台)

Oh~oh 對了還有攝護腺癌要注意

Oh~oh 50歲上每年抽血DRE(肛門指診)

提早到40歲若你有history(家族史)

還記得你說家是唯一的城堡，快要到家 卻快要禁未條(台)

快閃尿，雙腳夾緊我足見笑(台)

不要怕 泌尿科永遠在你身旁

調整作息、藥物、還有Avodart

最後一招 就是把他刮掉~~

還記得你說家是唯一的城堡，快要到家 卻快要禁未條(台)

快閃尿，雙腳夾緊我足見笑(台)

不要怕 泌尿科永遠在你身旁

快找聖偉、俊佑給你解答

希望大家 都能過的笑哈哈!