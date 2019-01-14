中醫大有位醫師名字太難唸！　林圀宏看診前先來一段說文解字

▲林圀宏醫師常常會面對病人尋問名字，也因此增加與病人互動，獲得病人的信賴。（圖／中醫大新竹附醫提供）



記者陳凱力／新竹報導

中醫大新竹附醫心血管團隊群中，有一位林圀宏醫師，因為名字太難唸，導致病人總是用暱稱林醫師稱呼他，「林圀宏醫師，您的名字怎麼念啊？」「字典查的到嗎？」中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏替病患看病，病患常常第一句話就是問林醫師的名字怎麼念？因此，林醫師常常需要再看診前好好「說文解字」一番，也因為多了些互動，對病患來說，林醫師反而更顯親切。

▲林醫師說，他這個「圀」字音同「國」，是由唐朝皇帝武則天創的字，指當時唐朝國土廣大、國力強盛、國土四面八方。（圖／中醫大新竹附醫提供）



林醫師從小到大，名字常被念錯，有人念成「囧」，有人乾脆跳過就不念，發生過很多有趣的笑話，就學期間，老師點名點到「林」之後拉長音，林圀宏醫師就會主動舉手「說又」。還有病患要掛號或是要找林醫師，就說「要找林…那個…宏醫師的。」林醫師不以為意反而習以為常，把他的名字當作和病患問診的開場白增加親切度。

林醫師說，他這個「圀」字音同「國」，是由唐朝皇帝武則天創的字，指當時唐朝國土廣大、國力強盛、國土四面八方，而日本僧人到唐朝學習中國文化，就把這個字帶回日本，日本也有不少人用這字取名，例如德川家康後代取名「德川光圀」。由於林醫師的祖父受到日本教育的薰陶，因此，取這個圀字，希望他成為正義使者，林醫師倒是成了救人無數的仁醫。

▲林圀宏醫師專長於心臟疾病之急重症治療照護，在心律不整治療，包含使用心導管高頻燒灼手術，結合 3D 立體定位，系統治療 心室頻脈、心房顫纖維性顫動、心房撲動、心室上頻脈亦有所長。（圖／中醫大新竹附醫提供）

林圀宏醫師目前也是中醫大新竹附醫心臟血管科團隊的醫師，團隊中包含內科部副主任王黃舟、主治醫師楊晨佳、心臟血管科心導管室主任陳業鵬，在開院近一個月已經完成四個心導管手術，為新竹區的民眾心臟成功把關。

林圀宏主任簡介

中國醫藥大學醫學系畢業

曾經擔任林口長庚醫院心臟內科主治醫師，日本東京醫科齒科大學心臟研究室研究員，目前是中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任。

專長於心臟疾病之急重症治療照護，在心律不整治療，包含使用心導管高頻燒灼手術，結合 3D 立體定位，系統治療 心室頻脈、心房顫纖維性顫動、心房撲動、心室上頻脈亦有所長。在植入性心臟電子裝置，包含使用心臟節律器醫治心搏過緩、自動去顫器醫治心室頻脈心室顫動、預防猝死之發生以及雙心室同步調律器來治療心衰竭，享有盛名。目前身兼中華民國心臟學會及台灣心律學會委員。