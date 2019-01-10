　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

車禍腹部撞上方向盤　女送醫卻喊膝蓋痛…原是肝臟撕裂惹禍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲車禍腹狀撞上方向盤　女送醫卻喊膝蓋痛　原是肝臟撕裂惹禍。（圖／中醫大新竹分院提供）

▲醫師提醒，肝臟沒有神經不會痛，易被忽略，民眾若腹部受撞擊，須特別注意。（圖／記者中醫大新竹分院提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一名女子日前開車不慎自撞電線杆，送醫卻頻喊膝蓋痛，醫生發現女子腹部撞到方向盤，為求謹慎前後照了兩次腹部超音波，發現她右側肝臟撕裂出血，若未及時處理，肝臟恐被出血擠破、嚴重會引發休克，緊急以微創手術「經動脈栓塞術」止血。中國醫藥學院附設醫院新竹分院醫師指出，肝臟沒有神經不會痛，易被忽略，提醒民眾若腹部受撞擊，須特別注意。

中醫大新竹附醫影像醫學科主任阮春榮說，這名輕熟女2018年聖誕節當天上午開車出門，不慎自撞電線杆，到院時頻喊膝蓋痛，並表示腹部撞到方向盤，還好繫了安全帶。急診團隊第一次照腹部超音波時，未發現異狀，但因為肝臟沒有神經，急診團隊為求謹慎，在檢查及治療膝蓋後，決定再照一次腹部超音波，發現右側肝臟有不正常腫脹。

中醫大新竹附醫影像醫學科主治醫師謝汲峰表示，急診將患者轉至醫學影像科進行電腦斷層、血管攝影，確定有肝臟撕裂傷、內出血現象，因肝臟沒有破裂，因此第一次超音波沒有顯現異狀，但之後肝臟開始緩慢而持續性地出血，若出血量多到擠破肝臟、漫至腹腔，可能引發休克，所幸醫療團隊謹慎照了第二次超音波。

▲車禍腹狀撞上方向盤　女送醫卻喊膝蓋痛　原是肝臟撕裂惹禍。（圖／中醫大新竹分院提供）

謝汲峰指出，患者肝臟血腫最大徑達10公分，出血量約400C.C.，所幸並未撐破肝臟表面；醫療團隊緊急實施「經動脈栓塞術」，不用開刀止血，而是從患者鼠蹊部穿入一根管子直達出血部位，打入栓塞物質止血，傷口僅0.2公分，術後恢復快，第5天即出院。

阮春榮指出，「經動脈栓塞術」為醫學中心等級的醫療技術及服務項目之一，適用於內出血，因為傷口小，術後恢復快，以這位病患的傷勢來說，若採傳統手術治療，預估須住院1週以上才能出院，採用微創的「經動脈栓塞術」，傷口小加上患者年輕，大大縮短住院時間。

阮春榮提醒，因肝臟沒有神經，疼痛也不會有感覺，常被忽略，等到發現病灶時往往已很嚴重，民眾若是腹部受到大力撞擊，即使沒有嚴重外傷，建議就醫時仍需清楚告知醫師，以免造成更嚴重的後果。

ET快訊
殺人犯遭盤查亮槍　女警哭求「別開槍」！男警一槍擊斃
快訊／調查官出馬找高志鵬！下午4點押送至台北監獄

關鍵字：中醫大,車禍,肝臟

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「前一天和家人吵架」　男開車進摩鐵成「蛹」離奇死亡

影／塑膠袋由內反綁！吸瓦斯窒息　新北摩鐵半裸男「輕生原因」曝光

影／貴婦奈奈吸金10億　一家3口被通緝25年到2044年

朱松偉貪污案　檢查出他收錢也收禮：紅酒、iPhone、五星住宿

金門小三通首例！　陸婦看兒子帶「6根香腸」挨罰20萬

男童騎單車貪玩倒路中　爸爸「不扶他反巴頭」引網友論戰　　

和菲籍移工公園聊天喝酒遭性侵　台女發現懷孕超崩潰

獨／「氣質女茶商」遭控假投資真吸金　坑陸配逾500萬

26歲吉他老師授課　竟把14歲女學生「教到床上去」挨告

車禍腹部撞上方向盤　女送醫卻喊膝蓋痛…原是肝臟撕裂惹禍

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

和菲籍移工公園聊天喝酒遭性侵　台女發現懷孕超崩潰

獨／「氣質女茶商」遭控假投資真吸金　坑陸配逾500萬

26歲吉他老師授課　竟把14歲女學生「教到床上去」挨告

車禍腹部撞上方向盤　女送醫卻喊膝蓋痛…原是肝臟撕裂惹禍

快訊／屢傳不到！調查官「陪同」高志鵬　16：00上囚車押赴北監

獨／老婦偷3個台鐵便當獲檢察官不起訴　細心律師揭背後洋蔥

貴婦奈奈有居留證也沒用　他在加拿大躲9年還是被抓回台灣

影／砂石車追撞機車休旅車3人傷　直衝民宅牆「撞出新的落地窗」

人妻墮胎心肌梗塞死亡　揪出小王假冒癱夫簽同意書

鐵工開車衝破門持刀菜拼輸贏　警辣椒水圍捕嗆民眾「看三小！」

李千那養兒女慘討超商過期食品果腹　淚問師：可欠學費嗎

竹市文化局入口櫥窗　臘月換新妝福氣十「竹」迎新春

全球風靡Netflix《矇上你的眼》　原來看不見的末日背後隱藏三個含義

長和公園改善開工　打造全齡通用共融式公園

息影作驚現「淡出影壇」關鍵人物！傳奇巨星感動：找回遺失友情

影／現場直擊！微風南山「這幾家人氣美食」平均要排1小時

影／被大支稱「辣台妹」　蔡英文：我們都是辣台派！該辣就辣

和菲籍移工公園聊天喝酒遭性侵　台女發現懷孕超崩潰

男童每天上學前都肚子痛！揪「惡師」醫給父母4建議：要相信孩子

網瘋讚「辣台妹」　蔡英文終於搞懂了：我們是很peace的

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

社會熱門新聞

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆..

托嬰中心涉虐　主任道歉114秒..

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

托嬰中心涉虐　3托育員各罰14..

幼兒淒厲哭喊　施暴主任：都道歉..

即／新北中和16歲少年　燒炭身..

快訊／屏東千萬麥拉倫深夜自撞護..

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

BMW男酒駕逆向爆撞　女駕駛拋..

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救..

韓女叫UBER　2小黃運將擋道..

新光金公主不離婚原因曝光：守護..

士林貨車撞機車　騎士摔車撞頭亡

高雄港空櫃落海　緊急進行打撈

更多熱門

相關新聞

麥拉倫撞爛車頭右輪噴飛　網：維修費幾百萬...

屏東縣9日晚間發生一起超跑自撞事故，22時許，一輛千萬麥拉倫跑車行經海豐外環道時，突然失控撞向路中分隔島，跑車車頭幾乎全毀零件四散，車禍現場一片狼藉，50多歲宋姓駕駛多處擦挫傷，意識清楚，警消獲報趕抵現場立即將他送醫救治。

BMW男酒駕逆向爆撞　女駕駛拋飛慘死

士林貨車撞機車　騎士摔車撞頭亡

砂石車翻覆衝來　神騎士跳車逃死劫

雙B駕駛酒駕逆撞彈飛　1死1重傷

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

科學家：收到15億光年外太空訊號

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

造韓網軍抓到了？PTT原始資料曝光

托嬰中心涉虐　主任道歉114秒惹火全台

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

無尊大3歲親姊甜美曝光！「大笑露出這裡」全場驚呆

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面