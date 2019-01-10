車禍腹部撞上方向盤　女送醫卻喊膝蓋痛…原是肝臟撕裂惹禍

▲醫師提醒，肝臟沒有神經不會痛，易被忽略，民眾若腹部受撞擊，須特別注意。（圖／記者中醫大新竹分院提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一名女子日前開車不慎自撞電線杆，送醫卻頻喊膝蓋痛，醫生發現女子腹部撞到方向盤，為求謹慎前後照了兩次腹部超音波，發現她右側肝臟撕裂出血，若未及時處理，肝臟恐被出血擠破、嚴重會引發休克，緊急以微創手術「經動脈栓塞術」止血。中國醫藥學院附設醫院新竹分院醫師指出，肝臟沒有神經不會痛，易被忽略，提醒民眾若腹部受撞擊，須特別注意。

中醫大新竹附醫影像醫學科主任阮春榮說，這名輕熟女2018年聖誕節當天上午開車出門，不慎自撞電線杆，到院時頻喊膝蓋痛，並表示腹部撞到方向盤，還好繫了安全帶。急診團隊第一次照腹部超音波時，未發現異狀，但因為肝臟沒有神經，急診團隊為求謹慎，在檢查及治療膝蓋後，決定再照一次腹部超音波，發現右側肝臟有不正常腫脹。

中醫大新竹附醫影像醫學科主治醫師謝汲峰表示，急診將患者轉至醫學影像科進行電腦斷層、血管攝影，確定有肝臟撕裂傷、內出血現象，因肝臟沒有破裂，因此第一次超音波沒有顯現異狀，但之後肝臟開始緩慢而持續性地出血，若出血量多到擠破肝臟、漫至腹腔，可能引發休克，所幸醫療團隊謹慎照了第二次超音波。

謝汲峰指出，患者肝臟血腫最大徑達10公分，出血量約400C.C.，所幸並未撐破肝臟表面；醫療團隊緊急實施「經動脈栓塞術」，不用開刀止血，而是從患者鼠蹊部穿入一根管子直達出血部位，打入栓塞物質止血，傷口僅0.2公分，術後恢復快，第5天即出院。

阮春榮指出，「經動脈栓塞術」為醫學中心等級的醫療技術及服務項目之一，適用於內出血，因為傷口小，術後恢復快，以這位病患的傷勢來說，若採傳統手術治療，預估須住院1週以上才能出院，採用微創的「經動脈栓塞術」，傷口小加上患者年輕，大大縮短住院時間。

阮春榮提醒，因肝臟沒有神經，疼痛也不會有感覺，常被忽略，等到發現病灶時往往已很嚴重，民眾若是腹部受到大力撞擊，即使沒有嚴重外傷，建議就醫時仍需清楚告知醫師，以免造成更嚴重的後果。