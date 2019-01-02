幕僚招待里民4天環島遊　大甲區里長檢提當選無效

▲2里長幕僚招待里民環島4天，依選罷法起訴，檢方對里長提當選無效之訴。（圖／資料照）



記者陳玉／台中報導

大甲區某社區發展協會李姓理事長、陳姓總幹事，為協助洪黃姓會員參選里長，2018年9月涉以慰勞志工之名招待28位里民環島4天，每人免費4500元。台中地檢署2日依違反選罷法，起訴李、陳2人，並對洪黃提當選無效之訴；另檢方認為28位里民被迫接受選舉宣傳訊後均請回。

起訴書指出，2014年陳男競選里長慘敗，此次九合一大選，陳、李派出長期參與社區發展協會的洪黃姓女會員參選，並包辦競選時的拉票、輔選等事宜；陳、李自掏腰包以「志工旅遊」名義招待里民環島4天，事前更匯款40人、每人4500元，共計18萬匯入社區發展協會帳戶，對外營造旅遊資金是由協會支出，共招募到39人參加，最後28人接受招待，其餘11人自費。

去年9月間旅行出發當天，洪黃到遊覽車上拉票，要協會會員團隊，用選票支持她，並贈上印有其姓名的宣傳口罩。李、陳2人否認賄選，辯稱是要招待長照志工，捐出自己擔任長照服務的照護費和管理費給協會舉辦旅遊，並說規劃行程時，洪黃並未登記為候選人；參與旅行里民辯稱，不知是李、陳自掏腰包，以為是協會旅行，更指上車後遭「強迫推銷」接受選舉宣傳。

中檢認為，該社區發展協會未曾舉辦免費出遊的多天行程，此次活動，自費參加者多數非該里里民，並有多位里民有賄選疑慮而未參加；而李、陳對出遊和資金來源供詞不一，認定招待志工是賄選的障眼法，以違反選罷法起訴2人，並對洪黃提起當選無效之訴，參與里民則因不知情請回。