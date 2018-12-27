剛被判刑8年！理財專家跑路靠「以太幣」2年吸2億　2人聲押

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馬勝金融集團超級講師廖泰宇被指控組織吸金集團，並以投資虛擬貨幣以太幣為由，2年內不法獲利高達2億元（以下無特別標註皆為新台幣）。台北地檢署26日指揮調查局北機站前往住所等15處地點搜索，約談包含主嫌在內共11人，27日凌晨則將廖男移送北檢複訊，全案朝違反《銀行法》的方向偵辦中，目前已有2人被聲押。

▲廖泰宇二度捲入吸金案，被控2年內不法獲利2億元。（圖／翻攝自廖泰宇臉書，下同）

理財專家廖泰宇2015年5月因為「馬勝金融集團（Maxim Trader Group）非法吸金案」，受到各界關注，該集團從2013年開始以投資馬來西亞、紐西蘭礦業、黃金交易為由，同時保證1期18個月每月配息6%至8%，吸引全台數千名民眾掏錢投資1000至3萬美元不等的金額，今年8月才被法院判刑8年，他擔心會被債主找上門，於是開始到處租屋躲藏。

然而，廖泰宇在吸金案審理期間又另外組織吸金集團，主打高獲利高報酬，在2017年到2018年間透過網路招攬客戶，並推出兩種方案，一是出租電腦或手機的空於儲存空間，二是投資虛擬貨幣以太幣的挖礦機，兩種方案的最低投資單位至少都是100美元起跳，短短兩年就獲利高達2億元。

▲廖泰宇2015年PO出4000萬豪宅交屋文不久，就被檢方約談。

由於廖泰宇還打出分紅獎金制，只要成功招攬到兩名投資1萬美元的會員，就可以獲得35萬元的獎金，直到陸續有會員沒拿到錢才露餡。台北地檢署26日指揮調查局北機站前往廖的住所搜索，同時約談包含主嫌在內11人（其中10人為下線會員），另外還約談10名證人，總共21人。

廖泰宇27日凌晨被移送至北檢複訊，全程不發一語，全案朝向違反《銀行法》的方向偵辦中；由於涉犯的是重罪，檢方27日上午向法院聲請羈押包含廖在內共2嫌。據了解，廖泰宇是泰旺企業顧問有限公司的負責人，曾發行《從口吃患者到超級講師》一書，內容敘述從小時候口吃到大學休學，面臨創業投資失敗等挫折，但越挫越勇的他成為一位超級講師，還賺入大筆財富，內容相當勵志，如今卻兩度捲入吸金案，不僅官司纏身，每天還要擔心債主上門催討欠款。

出稿：08：29

更新：09：12（新增檢方聲押部分）

▼「馬勝集團」打著跨國企業的名號吸金。（圖／東森新聞）