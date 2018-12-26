「竊電設礦場狂挖」虛擬貨幣獲利千萬　13嫌平安夜被逮

記者柳名耕／台北報導

在2017年初起，全球興起「挖礦熱」許多人購買比特幣挖礦機或者高階顯示卡以運算的方式取得虛擬代幣比特幣、以太幣，再趁著價格好的時候脫手，不過刑事局日前接獲台電情資，有民眾以竊電的方式進行挖礦，24日前往桃園、新北等地查緝，逮補11名嫌犯查扣了383枚以太幣，現值約140餘萬。

警方指出，楊姓主嫌（52歲，詐欺、竊盜前科）與同夥，包含水電師傅、人頭以及礦場管理等10人，長期以人頭名義開設網咖、娃娃機店、KTV等店面，再利用破壞電表、進行活線轉接竊電。

▲警方查獲竊電挖礦場等相關設備。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）



經調查後發現，楊嫌等人所購置的顯示卡大多都在2017年8月間，研判應該是從9月設置好礦場後才開始挖礦，初步估計1166張顯示卡的以太幣挖礦算力高達33G，每天約可挖得4-5顆以太幣，以當時的行情來看，每天的獲利約5萬元台幣，若是在12月的高峰期，每天則可賺16餘萬台幣。



除了顯示卡外，警方也查扣專挖比特幣的「螞蟻礦機」共16台，不過挖取的不法所得皆已賣出，刑事局偵四大隊第三隊24日兵分多路前往桃園、新北、新竹等處搜索，查扣1166張華碩1060 6G顯示卡、BITMAIN螞蟻礦機16台等贓證物；目前總計遭竊電損失金額現由台電人員估算中，全案訊後先行依違反竊盜、詐欺、組織犯罪條例等罪嫌解送臺灣新北地方檢察署偵辦。

▲警方查獲竊電挖礦場。



虛擬貨幣（通貨）透過電腦大量運算「挖礦」獲得，2015年因為全球狂熱，致演算力墊高至挖取難度變高，礦場需有更多高階設備和穩定與便宜電力。不過2018年初開始比特幣等主流虛擬貨幣（通貨）價格崩跌9成，市場上流通急需拋售大量挖礦機，致不肖人士透過大量收購二手挖礦機，透過竊電及化整為零藏匿方式，進行挖礦牟利，甚至協助犯罪集團洗錢；網路流傳全球有八成大型礦場在大陸，但台灣不論住宅或工業用電都比大陸便宜，所以吸引比特幣挖礦場轉移陣地。