▲ 持偽造證件開比特幣帳戶詐騙洗錢，基警奔400公里逮人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局刑警大隊偵四隊2018年10月初偵辦一起詐欺案，逮捕2名車手，向上追查發現，上游仍逃竄，並持偽造被害人證件開立比特幣帳戶，供詐欺洗錢使用。9日見時機成熟，到雙北、彰化及高雄等4處，將許姓等3名嫌犯逮捕到案，並持續擴大追查幕後成員。警訊後將許男等人移送法辦。

警方指出，2018年10月初1名被害人碰上猜猜我是誰的詐騙手法，詐騙集團成員謊稱為被害人友人，成員佯稱相約一起投資，被害人不疑有他，大筆金額匯款予指定帳戶，事後驚覺被騙，向警方報案。

基隆市警第一分局偵查隊接獲報案後，即與刑警大隊偵四隊（詐騙專責隊）組成專案小組，並報請基隆地檢署主任檢察官陳彥章指揮偵辦。循線在台中逮捕2名取款的車手，但另有1名車手兼收簿手尚未到案，便持續向上追查。

警方追查後發現，該詐騙集團利用偽造證件方式，由旗下成員持偽造相片被害人證件，開設虛擬比特幣帳戶，待被害人匯入帳戶內後，隨即立刻用線上轉帳方式，將錢轉入比特幣帳戶，藉此躲避警方查緝。

專案小組調閱比特幣帳戶資料，及利用警政相片比對系統比對身分，發現許姓犯嫌等3人涉有重嫌。9日見時機成熟，持拘票狂奔400公里南下於彰化、高雄等地，陸續將許男等3人逮捕到案。全案警訊後移送基隆地檢署偵辦。