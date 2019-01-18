麻疹疫情延燒　赴日旅遊要注意　麻疹疫苗別忘了打

▲如果近期有家長想帶六個月以上至一歲以下孩童至日本旅遊，建議出國兩週前就先至醫院接種自費MMR疫苗，滿一歲之後繼續完成原本疫苗接種時程。（圖／臺大醫院新竹分院陳麒年醫師提供）



記者陳凱力／新竹報導

春節期間是國人出國旅遊旺季，趁著長假出國走走看看，帶著家人一起放鬆欣賞美景。近年來國人喜愛去的國家以日本為首選，許多家長覺得日本環境衛生乾淨，應該不用擔心會得到傳染疾病，但其實在世界衛生組織2018年12月28日才公布的日本最新疫情，每週都有近100至200例的新增感染德國麻疹個案報告，尤其是以東京都最為嚴重。

台大醫院新竹分院小兒科陳麒年醫師表示，德國麻疹病毒傳染途徑是飛沫傳染或是與病人直接接觸而受到傳染，好發季節為冬末春初之際。此病毒具高傳染性，感染後會有發燒、呼吸道症狀、淋巴結腫大以及全身紅疹發生。受到德國麻疹病毒感染後會有2至3週潛伏期，潛伏期過後才會有上述症狀，由於孩童發燒常會有身上出疹現象，但是如果您的孩子最近有至日本旅行，可能有相關疾病旅遊接觸史的話，就需要小心是否染上了德國麻疹疾病。

▲除了小於一歲以下需要提早接種以外，1981年以後出生的家長，由於可能小時候沒有受到感染或接種過疫苗，以及抗體可能隨年齡增長而減少，身上沒有足夠的德國麻疹病毒保護力，目前疾管署也建議可考慮自費接種一劑MMR疫苗。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

陳麒年醫師指出，德國麻疹屬第二類法定傳染疾病，台灣自1992年之後，已經沒有大規模流行疫情爆發，主要的預防方法為接種疫苗，目前有簡稱MMR的德國麻疹、麻疹以及腮腺炎的混合疫苗可以接種。然而，接種的時間點為一歲以上之孩童，一歲以下的嬰兒因為還沒有接種過疫苗，所以沒有德國麻疹病毒的抵抗力，倘若需旅行至流行疫區，建議六個月以上至未滿一歲的小孩可以在出國前提早兩週至醫療院所接受自費MMR疫苗注射，在兩週之後就可以提早獲得保護力。須留意的是，如果在一歲前自費接種MMR疫苗之後，在一歲之後的疫苗接種時程，還是建議需要繼續施打MMR疫苗，已獲得完整保護力。

除了小於一歲以下需要提早接種以外，1981年以後出生的家長，由於可能小時候沒有受到感染或接種過疫苗，以及抗體可能隨年齡增長而減少，身上沒有足夠的德國麻疹病毒保護力，目前疾管署也建議可考慮自費接種一劑MMR疫苗，保護自己也保護家人，避免把德國麻疹病毒帶回台灣。



陳麒年醫師表示，如果近期有家長想帶六個月以上至一歲以下孩童至日本旅遊，建議出國兩週前就先至醫院接種自費MMR疫苗，滿一歲之後繼續完成原本疫苗接種時程。另外，1981年之後出生的家長可能沒有足夠的病毒抵抗力，也建議可以自費接種疫苗，避免受到感染。赴日旅行回國三週內，如果有合併發燒，身上出疹，呼吸道感染症狀，也應主動告知醫師相關出國旅遊史，協助提早診斷與治療。