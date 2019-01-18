日本5美術大學聯展傳單「39條線＋2圓」　網酸：小學生塗鴉

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有「五美大展」之稱的日本東京五美術大學畢業展覽，每年總會有許多民眾前往參觀，今年宣傳單的設計卻在推特上引起網友正反意見評論，有的人認為根本就是小學生的塗鴉，有的人則覺得這是和以往不同的「藝術感」。

在網友PO出的照片中，只見這次展覽是由日本多摩美術大學、東京造形大學、女子美術大學、日本大學藝術學部與武藏野美術大學聯合舉辦，時間訂在2019年2月21日至3月3日，地點則是國立新美術館，但扣除這些必要資訊，整張宣傳單只有黑色和紫紅色組成，以細細的黑色斜線作為基底，上頭畫著兩個不規則的圓圈，裡面寫上五所大學的名字以及展覽主題，算一算一共由39條線和2個圓組成，看起來相當簡約。

▲這張宣傳單的設計被批評為醜出新高度，但也有人覺得很棒。（圖／翻攝自推特／@9yFgIFhqdfdr3w1）

不過，這樣的設計在網路上傳開後，部分網友覺得這些線條歪七扭八的，看起來就像是小學生的隨手塗鴉，甚至給人一種隨便的感覺，彷彿是因為趕時間沒空設計亂畫一通的結果，「這太藝術我不懂」、「這樣根本不會想去看啊」。

還有網友貼出前兩屆的宣傳單，雖然同樣都是走簡約風，給人的印象卻相差很多。但對於藝術美感，畢竟每個人的品味都不一樣，在幾乎一面倒的罵聲中還是有人覺得這次的設計也很不錯，「個人感覺這設計其實很大膽，2年後再回來看一定會有不同的感受」、「老實說我還滿喜歡的，請大家看過展覽之後再來評論啦」。

▼網友整理出過往五大美展的宣傳單做對比。