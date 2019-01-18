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盧沙野籲加國外長：「麥克風」外交無助於解決問題

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▲▼盧沙野。（圖／達志影像／美聯社）

▲盧沙野。（圖／達志影像／美聯社，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸駐加拿大大使盧沙野17日在渥太華舉行記者會表示，「中加關係的現狀對中加雙方交往和合作造成很大衝擊，這不是我們願意看到的，責任不在中方。我們希望透過雙邊渠道冷靜地處理有關問題，而不要訴諸於『麥克風』外交，尋求國際社會支持並無助於解決問題」。

據《環球時報》報導，盧沙野提到，「中國政府願意和加拿大政府共同努力、共同尋找有效途徑來解決目前面臨的問題，但是這需要誠意，需要把整個事情的來龍去脈、是非曲直搞清楚，要抓住問題的癥結，分清彼此的責任。」

▲▼盧沙野。（圖／達志影像／美聯社）

「我們希望能夠透過雙方的相向而行、共同努力盡快把這些問題解決掉，使兩國關係回到正軌」。他強調，「加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）下週前往達沃斯參加『世界經濟論壇』時，應該避免使用『麥克風』外交，而不是試圖尋求支持」；「如果加拿大方面有誠意解決這些問題，那他們就不會這樣做，我們希望加拿大在採取任何行動之前再三思」。

▲▼ 加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）。（圖／路透社）

▲ 加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）。（圖／路透社）

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此外，盧沙野在記者會上又形容孟晚舟在加拿大被拘押一事，猶如遭一位「朋友從背後捕了一刀」。他再威脅道，如果加拿大以國家安全為由，禁止華為的5G網路，或許會招來報復行動。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前嚴厲批評中國「隨意」對謝倫伯格判死刑。加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）也表示「死刑是不人道和不適當的」。中國外交部發言人華春瑩則強調，加方領導人有關表態顯然是太「隨意」，這有損加拿大的形象和信譽。希望他們尊重法治，尊重中國的司法主權。

▲▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

杜魯道日前也就中國拘押的兩名加拿大公民做出表態，聲稱前外交官康明凱被拘押，中方並未尊重外交豁免權。對此，華春瑩建議，「有關人士表態前，先認真研究《維也納外交關係公約》及國際法，不要似是而非、貽笑大方」。

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關鍵字：盧沙野,大陸駐加拿大大使,北美要聞,方慧蘭,Chrystia Freeland,麥克風外交

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