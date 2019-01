川普報復國情咨文延期「臨時砍裴洛西搭軍機出訪」：要去自己去

▲ 裴洛西的這趟行程原本並沒有對外公開。據了解,川普在裴洛西出發前一個小時才喊停。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

美國聯邦政府關門進入第27天,在眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)16日推遲總統川普的國情咨文(State of the Union address)後,川普17日祭出報復性禁令,延後裴洛西搭乘軍機出訪比利時、阿富汗戰區的為期一周海外行,要求她留在美國針對政府關門僵局來進行談判磋商。

白宮新聞發言人桑德斯(Sarah Sanders)推特轉發川普親筆簽名的信。信件內容提到,「基於80萬偉大美國員工領不到薪水的情況,肯定妳也會覺得,取消這種公關活動是相當恰當的,而且我也認為,如果妳這段期間留在華盛頓跟我談判,加入強大邊境安全運動會更好…當然,妳有權自費搭乘一般民航機出訪。」

President @realDonaldTrump’s letter to @SpeakerPelosi concerning her upcoming travel pic.twitter.com/TtBCvwp080