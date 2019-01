前律師認了！受川普指示「操縱大選民調」　還創推特吹捧自己

▲柯恩與川普徹底撕破臉。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

美國總統川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)17日表示,他過往受到川普指示,付款給一家小型IT公司負責人,讓對方編寫電腦腳本語言,以便網路民調的結果對川普有利。柯恩透過推特感嘆,「我真的後悔對一個不值得的男人盲目忠誠。」

《華爾街日報》先是報導川普陣營付款給科技公司,藉此操控民調,柯恩17日則證實此事。據了解,柯恩找到名為「紅雀解決方案」(RedFinch Solutions)的IT公司,當時企業的老闆為蓋傑(John Gauger),兩人在2012年建立工作上的關係。

柯恩2014年要求蓋傑操縱CNBC的民調,主題是前100名商業領袖,蓋傑必須設計出電腦腳本語言,可以反覆投票給川普。雖然這樣的投機並沒有成功,但柯恩與蓋傑已發展出利益關係。

川普參與總統競選前,柯恩2015年2月又要求蓋傑操控另一項民調,這是對潛在共和黨候選人的投票,川普最後排名第5,占據總票數的5%左右。此外,蓋傑還建立名為@WomenForCohen的推特帳號,雖然從2016年底以來就沒有新貼文,但過去不斷吹捧柯恩的形象。

We are ready for fall air, crisp mornings, & seeing this guy dressed to impress! @MichaelCohen212 you are amazing! pic.twitter.com/brWGW4wzVV

在一則貼文中,該帳號還號稱柯恩比年輕時期的美國男演員安迪加西亞(Andy Garcia)更性感。如今,柯恩承認付錢給蓋傑,但他一切的所為都是為了圖利川普,他對於自己的忠心感到後悔。

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it.