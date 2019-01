只想攻擊中國人！　俄男闖紐約中餐廳鎚殺3男大喊：這世界是地獄

▲疑似精神錯亂的男子,持鐵鎚攻擊3名中國男子。(圖/示意圖/視覺中國)

國際中心/綜合報導

美國紐約布魯克林一名俄羅斯裔男子15日突然闖進一家中式海鮮餐廳,用鐵鎚攻擊店內中國裔男子,造成1死2傷,2名傷者目前仍在醫院進行治療,尚未脫離險境。犯案男子因為被認定精神狀態不穩定,被手銬銬住後再用魔鬼沾束帶,送至精神病院進行診斷。

消息人士表示,34歲的馬圖諾維奇(Arthur Martunovich)先是在餐廳門口大吼大叫,碰到店內一名拉丁裔員工時,還告訴對方,「我不是來找你的」,接著便用鐵鎚攻擊店內3名中國男子,分別是60歲的老闆、34歲廚師和50歲店經理,其中34歲的潘姓廚師(Fufai Pun)當場死亡,另外2人則是受了重傷。

有目擊者表示,馬圖諾維奇犯案後,逃入餐廳後面的停車場,「他瘋狂的尖叫著,講了很多很瘋狂的話,像是『我殺了所有人』、『這個世界是地獄』。」馬圖諾維奇後來在餐廳附近被捕,將面臨謀殺、謀殺未遂和持有武器的指控。

馬圖諾維奇的精神狀態十分不穩定,一下聲稱是因為看了中國電影,不滿女性受虐待所以才會犯案,一下又說他「聽到了聲音」,還說了許多與外星人有關的精神疾病,目前已被送往醫院進行精神狀態評估中。

Arthur Martunovich murdered #FufaiPun and attacked Kheong Ng-Thang and Tsz Mat Pung in Brooklyn, both in critical condition. He "claimed he was acting out of chivalry by defending Chinese women" based on a "movie about their mistreatment by Chinese men."https://t.co/fs2aKZjwS5