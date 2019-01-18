只想攻擊中國人！　俄男闖紐約中餐廳鎚殺3男大喊：這世界是地獄

▲疑似精神錯亂的男子，持鐵鎚攻擊3名中國男子。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

美國紐約布魯克林一名俄羅斯裔男子15日突然闖進一家中式海鮮餐廳，用鐵鎚攻擊店內中國裔男子，造成1死2傷，2名傷者目前仍在醫院進行治療，尚未脫離險境。犯案男子因為被認定精神狀態不穩定，被手銬銬住後再用魔鬼沾束帶，送至精神病院進行診斷。

消息人士表示，34歲的馬圖諾維奇(Arthur Martunovich)先是在餐廳門口大吼大叫，碰到店內一名拉丁裔員工時，還告訴對方，「我不是來找你的」，接著便用鐵鎚攻擊店內3名中國男子，分別是60歲的老闆、34歲廚師和50歲店經理，其中34歲的潘姓廚師(Fufai Pun)當場死亡，另外2人則是受了重傷。

有目擊者表示，馬圖諾維奇犯案後，逃入餐廳後面的停車場，「他瘋狂的尖叫著，講了很多很瘋狂的話，像是『我殺了所有人』、『這個世界是地獄』。」馬圖諾維奇後來在餐廳附近被捕，將面臨謀殺、謀殺未遂和持有武器的指控。

馬圖諾維奇的精神狀態十分不穩定，一下聲稱是因為看了中國電影，不滿女性受虐待所以才會犯案，一下又說他「聽到了聲音」，還說了許多與外星人有關的精神疾病，目前已被送往醫院進行精神狀態評估中。