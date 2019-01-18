義大利西西里島絕美房屋「1歐元出售」　每天看海外國人瘋搶

▲西西里島小鎮桑布卡有著特殊的風情。（圖／翻攝自臉書／Giuseppe Cacioppo）



記者丁維瑀／綜合報導

想要在溫暖的地方度過冬季？可以考慮義大利南部的西西里島（Sicily），為了吸引人口，有些住宅只要花費1歐元（約台幣35元）就能享有，在這裡可以盡情欣賞地中海島嶼的風情，包括瑞士、法國與西班牙等的外國人對此都興致高昂，如今已出售約10棟房屋。

CNN報導，西西里島小鎮桑布卡（Sambuca）位於小山頂，有著美麗的景致，這裡的許多住宅卻只要1歐元，比一杯咖啡還便宜。此舉是為了活絡當地的經濟，就像其他義大利的農村地區一樣，隨著居民前往大城市，桑布卡也受到人口減少的影響。

桑布卡的副市長兼旅遊顧問卡喬波（Giuseppe Cacioppo）說，他們不是只在宣傳小鎮，而是真的有1歐元的房屋要出售，想要的人得抓緊時間把握。不過，新屋主必須承諾，在3年內翻新40到150平方公尺（約12坪到45坪）的住宅，裝修費用可能需要1.5萬歐元（約台幣52萬元）。

▲桑布卡每個角落都讓人流連忘返。（圖／翻攝自臉書／Giuseppe Cacioppo）



此外，新屋主還要支付5000歐元（約台幣17萬元）的保證金，一旦確認屋況整修後，這筆費用就能退回。卡喬波對此掛保證，買家絕對不會失望，他讚譽桑布卡是輝煌之城，有著肥沃的土地與充滿歷史的文化，「美麗的海灘、森林與山脈環繞著我們，它靜謐又寧靜。」

隨著人口的減少，卡喬波說需要外國人的集結，防止小鎮陷入絕境，「不能失去我們可愛的阿拉伯傳統。幸運的是，外國人正參與這場救援活動。」桑布卡最初由古希臘人建立，後來曾被阿拉伯人佔領，一度成為繁榮的貿易中心。

大多數出售的房屋都位於「撒拉森人地區」（Saracen District），這裡的建築充滿阿拉伯風情，住處設有庭院以及棕櫚花園。晴朗的時候，住戶可以看到埃特納火山（Mt. Etna volcano）。

卡喬波已經收到許多外國人的來信，10套房屋都成功售出，還有其他10幾棟，但屋況需要立刻翻修。他希望，新移民能夠為小鎮注入活力，促進當地經濟發展並保護這些美麗的建築。

來自德國的辛森（Susanna Heinson）已購屋並裝修，她非常興奮，「我等不及下個夏天要在桑布卡度過，這是一個可愛又特別的地方，人們心胸開闊以及友好，有著美好的餐廳，很棒的葡萄酒廠，我們總覺得賓至如歸。」

卡喬波補充，此地還有許多美食，有意者請寄信到case1euro@comune.sambucadisicilia.ag.it。

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