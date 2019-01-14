義籍一家五口出遊尋車不著　暖警協尋30分找到

▲義籍男子阿雷一家五口尋車不著求助警方。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

34歲義大利籍男子阿雷一家五口，12日開著租來的汽車前往桃園市復興區各處景點遊玩，傍晚時分一家人準備要返程時，卻忘記開來的車停那邊，因首次來台且完全不懂中文，只能操著不流利的英語向大溪分局復興分駐所求助尋車，警員認真聆聽並迅速判斷，果然在30分後於天空步道附近私人停車場尋獲其所駕駛之小客車。

▲義籍男子阿雷一家五口尋車不著求助警方。（圖／大溪警分局提供）

大溪警分局表示，義大利籍阿雷一家五口，慕名台灣景色優美，駕車以衛星導航系統導引至桃園市復興區遊憩，全家再搭乘接駁公車到角板山公園、復興商圈攬勝及品嘗臺灣小吃，因對環境陌生，無法再返回停車之地點取車，在這個陌生國度舉目無親又尋車不著，而亂了方寸，只好求助警方。

復興分駐所警員黃鴻渝、謝茂陞、王振澎經阿雷OO夫婦的描述分析研判，認為車子停放小烏來風景特定區天空步道一帶的可能性極大，迅即代為尋車，員警抱持助民愛民及服務不分國界的信念，耗時約30多分鐘，終在天空步道附近私人停車場尋獲其所駕駛之小客車。阿雷一家人對台灣警方的工作熱誠及辦事效率深感肯定，也促成了一次國民外交。