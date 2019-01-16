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東京、神戶冬季必看！義大利「Luminarie絕美光雕秀」首度來台　

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常去日本玩的朋友一定聽過「Luminarie」這個光雕秀，「Luminarie」其實是源自於義大利，由日本人今岡寬和與義大利人Valerio Festi共同設計的作品，在義大利文中代表「光」或「照明」的起源，而這個光雕秀最令人喜愛的原因就是它是透過採用木製結構和上萬顆不同顏色的燈泡設計出充滿藝術感的具三次元夢幻空間光之迴廊。

「Luminarie」自日本阪神大地震後就成為當地每年追悼與祈福的代表活動，也因為神戶Luminarie的成功，自1999年起，團隊也在東京的丸之內設計了稱為「東京 Millenario」的光之祭典，作為新年的慶祝活動。而今年農曆春節，「Luminarie」也將首度登台，與台灣民眾一起點亮台北。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

適逢全聯20週年，這次特別與台北市政府合作，將在歐洲、美國、日本、韓國等地都於跨年展出過的「Luminarie」點燈活動搬來台灣，以「2019台北光之饗宴」為主題，也期許台灣新的一年能夠更加美好，這場盛宴預計也將吸引許多國內外遊客到台北親眼目睹這個國際型的藝術活動。活動確切時間、地點待官方公布。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Wendy Chen VOGUE.TW | 圖片：神戶市台灣推廣事務所、全聯 | 來源：全聯

（完整文章請看VOGUE.com

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關鍵字：VogueTaiwan,光雕秀,Luminarie,義大利

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