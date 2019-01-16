Airbnb找4名幸運兒　免費到義大利「山頂古村」體驗3個月

國際中心／綜合報導

是否有夢想辭掉工作到國外最美的鄉村旅行，那麼這可能是你的機會。民宿出租網站Airbnb與義大利非政府組織「驚奇格羅托萊」（Wonder Grottole）合作推出「義大利休假計畫」，免費提供4名幸運的旅客在義大利的古樸村莊格羅托萊（Grottole）居住3個月，體驗在地生活並協助經營當地菜園。

據外媒報導，格羅托萊位於義大利南部的山頂，當地只有300名居民。此計畫的主要目的是為了重振村莊，為當地社區注入新生活與文化，因此邀請4名幸運兒至當地體驗鄉村生活，同時還能學習義大利語。

▲Airbnb提供免費機會居住在美麗的古村格羅托萊3個月。（圖／翻攝自Airbnb活動網站）

這3個月的費用皆由Airbnb負擔，而被選中的4名幸運兒能夠參觀當地的傳統住宅，同時經過一系列訓練後，將負責向遊客展示蔬菜的栽種、採收蜂蜜、製作義大利麵及橄欖油等技術。同時獲選者每個月還能獲得900歐元（約台幣3.2萬元）的費用能在當地旅行。

Airbnb聯合創始人喬（Joe Gebbia）表示，「我們希望一同保護這些社區，通過這項活動激勵民眾參與，並希望獲選者能夠推廣意大利鄉村的美麗」。居住在格羅托萊30年的村民羅科（Rocco）表示，從大城市來到這裡，會發現格羅托萊是1個充滿森林和牧場的古老村莊，「我們鼓勵大家參與這項活動，進入我們的生活，將會體驗到前所未有的經驗」。

報名資訊

1.必須年滿18歲。

2.居住期間2019年6月～8月（3個月），並自願參加當地非政府組織「Wonder Grottole」。

3.英語溝通能力佳，並願意學習意大利語。

有興趣者可至www.italiansabbatical.com參考更多資訊。