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春節送禮首選！限量鐵窗花禮盒　細細品味手工美感溫度

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▲春節送禮首選！限量鐵窗花禮盒，細細品味手工美感溫度。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲百富鐵窗花。（圖／記者謝盛帆攝）

▲大家還記得鐵窗花設計嗎？這是台灣舊時代建築符號之一。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

大家還記得鐵窗花設計嗎？這是台灣舊時代建築符號之一，但隨著時代演變，現在街頭巷弄已經很難找到鐵窗花的蹤影，為了喚起被遺忘的老屋表情，百富蘇格蘭單一麥芽威士忌與鐵窗花匠職人合作，打造充滿手工美感溫度的「限量鐵窗花禮盒」，成為春節送禮首選！

▲百富鐵窗花。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼但隨著時代演變與工業化，房屋外觀已漸漸不使用鐵窗花設計。

▲百富鐵窗花。（圖／記者謝盛帆攝）

各式各樣的鐵窗花圖案，沒有制式化標準，全靠著工匠巧思來創作，每一幅鐵窗花都是手工特製藝術，但隨著時代演變與工業化，房屋外觀已漸漸不使用鐵窗花設計，幸好台灣有堅持手工精神的鐵窗花匠職人，來喚起被大眾遺忘的老屋表情。

▲百富鐵窗花。（圖／記者謝盛帆攝）

▲幸好台灣有堅持手工精神的鐵窗花匠職人，來喚起被大眾遺忘的老屋表情。

鐵窗花匠職人江承堯表示，鐵窗花工藝最辛苦的地方是它需要非常有耐心，因為它轉折前必須要百分之百的重疊到，如果有點誤差，整個東西都會歪歪的，所以必須很專注在這塊上面，很有耐心並且專注力要夠，利用傳統的技術用現代科技的發展，看有沒有可以突破傳統的技法。

▲百富鐵窗花。（圖／記者謝盛帆攝）

▲百富蘇格蘭單一純麥威士忌與鐵窗花匠職人合作，今年特別以「鐵窗花」為設計主軸，打造限量鐵窗花禮盒。

為了重新詮釋台灣在地手工之美，百富近年來與多位職人合作，推出多款限量新春禮盒，每一款都是手工創作，今年特別以「鐵窗花」為設計主軸，打造限量鐵窗花禮盒，在全台僅有三家私藏酒窖販售，讓消費者不僅能品嚐美酒，還能細細品味手工創作美感與溫度，當相具有收藏價值。

▲百富鐵窗花。（圖／記者謝盛帆攝）

▲鐵窗花匠職人江承堯表示，沒想到還有品牌致力在保留手工精神的匠藝，非常訝異且感動。

江承堯驚訝的說，沒想到還有品牌致力在保留手工精神的匠藝，百富的鐵窗花跟傳統鐵窗花不太一樣，對他來說是個不同的挑戰，因此不斷地實驗，才能達到他們的要求與想法，以設計來說，它從頭到尾都有連接起來，從百富中間把它散開出去，像水流這樣流來流去，就跟喝威士忌酒一樣，會源源不絕。

▲百富鐵窗花。（圖／記者謝盛帆攝）

▲百富今年的限量鐵窗花禮盒，僅於私藏酒窖販售，尊榮專線 0800-087-972(週二至週日 11:30AM-08:30PM)。

經典百富 12 年雙桶的新春禮盒，同樣也以鐵窗花概念打造，以環繞富有鐵窗花工藝情調的百富字樣，融合吉慶圖騰當中的銅錢紋，來表達新年祝賀，也成為春節送禮的熱門首選，透過限量新春禮盒，百富要喚起被大眾遺忘的老屋表情，並帶領大眾一同回味鐵窗花的藝術之美。

▼經典百富12年的新春禮盒，以鐵窗花工藝情調的融合吉慶圖騰當中的銅錢紋，表達新年祝賀。

▲百富鐵窗花。（圖／記者謝盛帆攝）

▼看更多百富鐵窗花的故事:

http://market.ltn.com.tw/TheBalvenie/CNY/

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關鍵字：威士忌,百富,鐵窗花,春節,手工,建築物,房屋,禮盒

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