　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

倒數1天！管中閔8日上任台大校長　帶你一次看懂卡管事件簿

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼管中閔。（圖／記者謝盛帆攝）

▲管中閔在葉俊榮宣布「勉予同意」當天，面對記者提問不做任何回應。（圖／記者謝盛帆攝）

記者胡順惠／整理報導

台灣大學延宕將近1年，校長遴選案終於在前教長葉俊榮宣布「勉予同意」後落幕，當選人管中閔明（8）日上任，後續還有更多校內挑戰需要解決。在台大在校長空缺500多天的日子中，究竟發生哪些事，《ETtoday新聞雲》整理「卡管」、校長遴選爭議始末，透過32個大纪事帶您一起了解整起管案事件。

台大自主聯盟抗議。（圖／記者趙于婷攝）

▲台大自主聯盟訴求「還我校長」。（圖／記者趙于婷攝）

1月5日，台大校長遴選委員從5位候選人中投票，選出中研院士管中閔擔任新校長，原本預計2月1日上任。

1月9日，管中閔遭質疑除了教職還擔任台灣大哥大獨立董事，而身為台哥大副董的遴選委員蔡明興「有利益投票的嫌疑」。遴選會回應，投票皆採無記名方式，利益交換純屬臆測。

1月10日，台大函請教育部聘任新校長。

1月24日，教育部轉監察院函據訴遴選過程涉有瑕疵，要求台大校長遴委會詳予說明。

1月25日，時任立委張廖萬堅爆料，管中閔與暨南大學教授陳建良於中研院和台大舉辦「網路與貿易研討會」發表論文，卻涉嫌不當引用暨大碩士班學生的學位論文

▲▼民進黨立委張廖萬堅指控管中閔抄襲。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲民進黨立委張廖萬堅指控管中閔抄襲。（圖／記者翁嫆琄攝）

1月26日，台大對此發佈聲明，表示認定該論文為「非正式學術論文」，因此不必討論管中閔是否涉嫌抄襲。

1月31日，台大校長遴委會再度召開全體會議，確認管中閔就任校長的資格沒有問題，以最急件送到教育部處理。

2月6日，教育部要求台大實質審查管中閔的學術倫理一案，並希望回函時間壓在過年前一天2月15日。

2月9日，教育部又發公文要台大再調查，除了對第5次遴選委員會詳加說明之外，還要記錄清楚「是用多數決，或是共識決？」再補充出席委員的書面簽署、電子郵件等佐證資料，說明台哥大獨董的身分是不是有影響議決結果。

▲▼ 廈門大學。（圖／翻攝自廈門大學官網）

▲ 廈門大學。（圖／翻攝自學校官網）

3月16日，管中閔又被爆出，未經同意，在廈門大學任教

3月24日，台大召開臨時校務會議，已經清查管中閔赴大陸紀錄，發現停留最多13天，符合台大30天以下規定，屬於短期講學。廈門大學也回覆，指出管中閔並無擔任教職、沒開設課程、沒領取薪酬。

4月9日，支持管中閔擔任校長的「大學自主聯盟」到北檢告發當時教育部長潘文忠、人事處長陳焜元瀆職。

4月10日，教育部召開第一次跨部會諮詢小組會議釐清管中閔爭議。

4月14日，教育部7次行文台大，質疑遴委會會議紀錄等諸多細節，潘文忠請辭教育部長獲准

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者黃克翔攝）

▲教育部長潘文忠為管案請辭。（圖／記者黃克翔攝）

4月19日，由中研院院士、東華大學前校長吳茂昆接任教育部長

4月25日，教育部召開第2次跨部會諮詢小組會議釐清管中閔爭議。

4月27日，教育部駁回台大校長聘任案，裁決台大必須重啟遴選程序。

5月4日，台大自主聯盟發起「新五四運動」，爭取校園自主。

5月12日，因應教育部要求，台大召開臨時會議，重啟校長遴選程序，提案卻遭教育部否決。

5月29日吳茂昆辭職下台，任期41天，成為任期最短的教育部部長。

▲▼教育部長吳茂昆。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲教育部長吳茂昆後續也請辭下台。（圖／記者翁嫆琄攝）

6月4日，台大委託律師提出訴願。

6月9日，台大表示，訴願預計進行3至5個月，如果沒成功，將再提行政訴訟，如果還是失敗，不排除提大法官釋憲。

7月16日，前內政部部長、台大法律系教授葉俊榮接任教育部部長

7月26日，消息指稱總統府已經拍板「台大重啟遴選，管中閔即可上任校長」，但遭到總統府駁斥。

8月2日，台大校長遴委會發表聲明，確認遴選過程無明顯重大瑕疵，要教育部應儘速依法聘任管中閔為台大新任校長。

9月12日，葉俊榮要求遴委會召開會議，實質從管中閔等5位候選人中，從新依法進行遴選，依結果報請教育部聘任。

10月4日，台大正式回函教育部，指重啟遴選無法源依據，難以重啟遴選。

12月11日，台大自主聯盟召開「還我校長　台灣教育不能等」記者會，提出「還我校長」口號，管中閔低調出席，坐在台下靜靜的聽。

▲▼台大自主聯盟召開還我校長台灣教育不能等的記者會，土木系教授李鴻源上台發言，台大校長當選人管中閔到場。（圖／記者崔至雲攝）

▲管中閔低調現身記者會座位席。（圖／記者崔至雲攝）

12月12日葉俊榮指出，台大校長案其實沒有這麼複雜，希望遴選委員會能盡早開會，將這些程序過程上的瑕疵做釐清。

12月24日葉俊榮宣布「勉予同意」管中閔擔任台大校長

12月25日葉俊榮向賴清德遞出辭呈，賴清德火速批准。

2019年1月8日，當選人管中閔正式上任

▲▼教育部長葉俊榮惜別茶會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲葉俊榮成為第3位因為台大遴選爭議案而下台的教育部長 。（圖／記者湯興漢攝）

其他人也看了...

教育部到底有無拔管權？　3分鐘帶你一次看懂「拔管爭議」！

台大遴選校長這麼難？　教育部「拔管」3大理由懶人包

台大校長讓3教育部長下台！　卡管、拔管、聘管都走人了

ET快訊
「手滑刷了1年會員」問：逛Costco怎回本？網曝省錢秘訣
抓包尼克和女生親密照！Ashly大哭：為何騙我
金球獎／完整得獎名單

關鍵字：台大校長,台大校長遴選案,管中閔,管案,卡管,潘文忠,吳茂昆,葉俊榮,懶人包,大纪事

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4塊錢統一脆麵的懷舊吃法！　網一看哭了：現在還會這樣吃

金門防疫戰／非洲豬瘟攻不下金門豬　豬腳貢糖「敗部復活」熱銷

什麼理由讓人「放棄年終」也要離職？　網友：錢少還要尾牙表演

平均17元／月！省電魔人「3個月用電12度」　8道QA逼出關鍵：沒＿ ＿

台24線終點！重機情侶「拎一袋」沿路彎腰蹲地　他目睹淚讚：超有心

點豬肉滿福堡裡面卻「沒有豬肉」　一看發票瞬間傻眼！

金門防疫戰／200頭豬檢驗過關　水頭碼頭防堵讓金門人鬆口氣

38歲科技業副理0性經驗！他跪求順利結婚方法　網勸離職較快

倒數1天！管中閔8日上任台大校長　帶你一次看懂卡管事件簿

1秒激怒媽媽！兒看肚皮舞者「比妳漂亮」　網笑翻：早知道塞回去

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

4塊錢統一脆麵的懷舊吃法！　網一看哭了：現在還會這樣吃

金門防疫戰／非洲豬瘟攻不下金門豬　豬腳貢糖「敗部復活」熱銷

什麼理由讓人「放棄年終」也要離職？　網友：錢少還要尾牙表演

平均17元／月！省電魔人「3個月用電12度」　8道QA逼出關鍵：沒＿ ＿

台24線終點！重機情侶「拎一袋」沿路彎腰蹲地　他目睹淚讚：超有心

點豬肉滿福堡裡面卻「沒有豬肉」　一看發票瞬間傻眼！

金門防疫戰／200頭豬檢驗過關　水頭碼頭防堵讓金門人鬆口氣

38歲科技業副理0性經驗！他跪求順利結婚方法　網勸離職較快

倒數1天！管中閔8日上任台大校長　帶你一次看懂卡管事件簿

1秒激怒媽媽！兒看肚皮舞者「比妳漂亮」　網笑翻：早知道塞回去

韋德生涯500顆三分達標後　追平喬丹詹皇一驚人紀錄

中磊去年Q4營收96.6億元　季增13%創年度新高

蛇窟挖眼鏡蛇泡酒　抓了一條再抓...貪心男遭「毒液噴眼」報復

4塊錢統一脆麵的懷舊吃法！　網一看哭了：現在還會這樣吃

中價位享新技術！NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡正式問世

萌兔「巨蛋」床上吸ㄎ一ㄤ？　又跳又滑根本嗑藥

猛龍過江／享受踢人！武跆王強調肉搏　真正跆拳精神

怪手開挖廢鹽田蓋太陽能？經部發文打臉王明鉅

苗栗獅潭出現巨大蜘蛛網　民眾驚呼：「在拍電影嗎？」

金門防疫戰／非洲豬瘟攻不下金門豬　豬腳貢糖「敗部復活」熱銷

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

補助30K低薪族　宅神：直接發..

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

她與公婆同住澡洗一半被關熱水　..

小寒大雨台北再降3天！下周2波..

新訓班長「嗆人語錄」！役男一聽..

女神級牙醫　自曝求學封閉面

工作面試「帶媽媽陪同」瘋狂12..

舊式電話卡=OO神器　網笑：答..

亂餵甘草止咳水　童中毒休克險死

超狂7倍大真魷味！一看本尊驚呆

【妙天兒淪惡鄰】80坪隔11間..

爆廢公開／中藥洗牙神器 木賊草

他耗20小時折出半身高「青色麒..

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇..

更多熱門

相關新聞

懶人包／「301條款」引爆中美貿易戰

中美貿易大戰延燒近9個月，雙方互相過招之下也吃了虧，外界分析兩國離達成共識的理念更近了；川普表示，美中解決貿易戰談判的進展「相當順利」。這場貿易紛爭究竟是如何展開？又為何僵持這麼久還未落幕？《ETtoday新聞雲》整理事件脈絡，帶您了解這場經貿衝突的起源。

管中閔重申「不參加政黨活動」

台大校友反管中閔　提就任無效訴訟

「擋管」敗訴　吳瑞北重申已提訴願

郭大維：台大仍需要一段時間平靜

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

曹西平60歲生日「家人全沒了」

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

孫生公開「被消失」反骨真相

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

理科太太挖「分手小S內幕」黃子佼認：有恨

球球cos照「胸前一條線」超兇！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面