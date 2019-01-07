倒數1天！管中閔8日上任台大校長　帶你一次看懂卡管事件簿

▲管中閔在葉俊榮宣布「勉予同意」當天，面對記者提問不做任何回應。（圖／記者謝盛帆攝）

記者胡順惠／整理報導

台灣大學延宕將近1年，校長遴選案終於在前教長葉俊榮宣布「勉予同意」後落幕，當選人管中閔明（8）日上任，後續還有更多校內挑戰需要解決。在台大在校長空缺500多天的日子中，究竟發生哪些事，《ETtoday新聞雲》整理「卡管」、校長遴選爭議始末，透過32個大纪事帶您一起了解整起管案事件。

▲台大自主聯盟訴求「還我校長」。（圖／記者趙于婷攝）

1月5日，台大校長遴選委員從5位候選人中投票，選出中研院士管中閔擔任新校長，原本預計2月1日上任。

1月9日，管中閔遭質疑除了教職還擔任台灣大哥大獨立董事，而身為台哥大副董的遴選委員蔡明興「有利益投票的嫌疑」。遴選會回應，投票皆採無記名方式，利益交換純屬臆測。

1月10日，台大函請教育部聘任新校長。

1月24日，教育部轉監察院函據訴遴選過程涉有瑕疵，要求台大校長遴委會詳予說明。

1月25日，時任立委張廖萬堅爆料，管中閔與暨南大學教授陳建良於中研院和台大舉辦「網路與貿易研討會」發表論文，卻涉嫌不當引用暨大碩士班學生的學位論文。

▲民進黨立委張廖萬堅指控管中閔抄襲。（圖／記者翁嫆琄攝）

1月26日，台大對此發佈聲明，表示認定該論文為「非正式學術論文」，因此不必討論管中閔是否涉嫌抄襲。

1月31日，台大校長遴委會再度召開全體會議，確認管中閔就任校長的資格沒有問題，以最急件送到教育部處理。

2月6日，教育部要求台大實質審查管中閔的學術倫理一案，並希望回函時間壓在過年前一天2月15日。

2月9日，教育部又發公文要台大再調查，除了對第5次遴選委員會詳加說明之外，還要記錄清楚「是用多數決，或是共識決？」再補充出席委員的書面簽署、電子郵件等佐證資料，說明台哥大獨董的身分是不是有影響議決結果。

▲ 廈門大學。（圖／翻攝自學校官網）

3月16日，管中閔又被爆出，未經同意，在廈門大學任教。

3月24日，台大召開臨時校務會議，已經清查管中閔赴大陸紀錄，發現停留最多13天，符合台大30天以下規定，屬於短期講學。廈門大學也回覆，指出管中閔並無擔任教職、沒開設課程、沒領取薪酬。

4月9日，支持管中閔擔任校長的「大學自主聯盟」到北檢告發當時教育部長潘文忠、人事處長陳焜元瀆職。

4月10日，教育部召開第一次跨部會諮詢小組會議釐清管中閔爭議。

4月14日，教育部7次行文台大，質疑遴委會會議紀錄等諸多細節，潘文忠請辭教育部長獲准。

▲教育部長潘文忠為管案請辭。（圖／記者黃克翔攝）

4月19日，由中研院院士、東華大學前校長吳茂昆接任教育部長。

4月25日，教育部召開第2次跨部會諮詢小組會議釐清管中閔爭議。

4月27日，教育部駁回台大校長聘任案，裁決台大必須重啟遴選程序。

5月4日，台大自主聯盟發起「新五四運動」，爭取校園自主。

5月12日，因應教育部要求，台大召開臨時會議，重啟校長遴選程序，提案卻遭教育部否決。

5月29日，吳茂昆辭職下台，任期41天，成為任期最短的教育部部長。

▲教育部長吳茂昆後續也請辭下台。（圖／記者翁嫆琄攝）

6月4日，台大委託律師提出訴願。

6月9日，台大表示，訴願預計進行3至5個月，如果沒成功，將再提行政訴訟，如果還是失敗，不排除提大法官釋憲。

7月16日，前內政部部長、台大法律系教授葉俊榮接任教育部部長。

7月26日，消息指稱總統府已經拍板「台大重啟遴選，管中閔即可上任校長」，但遭到總統府駁斥。

8月2日，台大校長遴委會發表聲明，確認遴選過程無明顯重大瑕疵，要教育部應儘速依法聘任管中閔為台大新任校長。

9月12日，葉俊榮要求遴委會召開會議，實質從管中閔等5位候選人中，從新依法進行遴選，依結果報請教育部聘任。

10月4日，台大正式回函教育部，指重啟遴選無法源依據，難以重啟遴選。

12月11日，台大自主聯盟召開「還我校長 台灣教育不能等」記者會，提出「還我校長」口號，管中閔低調出席，坐在台下靜靜的聽。

▲管中閔低調現身記者會座位席。（圖／記者崔至雲攝）

12月12日，葉俊榮指出，台大校長案其實沒有這麼複雜，希望遴選委員會能盡早開會，將這些程序過程上的瑕疵做釐清。

12月24日，葉俊榮宣布「勉予同意」管中閔擔任台大校長。

12月25日，葉俊榮向賴清德遞出辭呈，賴清德火速批准。

2019年1月8日，當選人管中閔正式上任。

▲葉俊榮成為第3位因為台大遴選爭議案而下台的教育部長 。（圖／記者湯興漢攝）

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