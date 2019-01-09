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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「最短命教育部長」吳茂昆　東華專利赴美開公司遭記過

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▲▼教育部長吳茂昆。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲前教育部長吳茂昆，今遭公懲會記過一次。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者吳銘峯／台北報導

前東華大學校長吳茂昆，去年4月19日上任教育部長處理卡管案，但卻因多項爭議，5月29日閃辭，成為「最短命教育部長」。他在東華大學任內，因「綬草」授權與赴美開公司等案，被移送公務人權懲戒委員會懲處。公懲會9日做出判決，決定將吳茂昆記過一次。

吳茂昆是花蓮縣玉里鎮人，是著名的超導物理學家，曾任中央研究院院士、美國國家科學院外籍院士，最後在2012年起擔任國立東華大學校長。他在2015年3月間，與翁姓教授、2名學生，共同申請「綬草粗萃取物之功效應用專利」，並轉向世界智慧財產權組織國際局提出PCT國際申請案。

國際局於當年6月間，以吳茂昆等4人並非PCT締約國之國民或居民而駁回，並限期於通知後兩個月內補正。外國專利事務所8月間建議，可在美國成立公司，以該公司為申請人之方式補正PCT申請人之適格，待PCT進入國家階段，該美國公司取得各國之專利權後，再以專屬授權之方式將系爭專利權授權予東華大學。吳茂昆等人遂與美國友人合作，9月間在美國成立公司，東吳大學也核准80萬元經費。

吳茂昆擔任教育部長後，他以東華大學校長身分，在美國成立公司，而後再自審自核經費的行為受到批評。去年7月間，監察委員通過對他的彈劾令，並移送公懲會審理。

案經公懲會審理，9日做出判決。公懲會認為吳茂昆的行為，違反《公務員服務法》第5條、第17條及《公職人員利益衝突迴避法》第6條所定，「公務員應謹慎、遇有涉及本身之利害事件（知有利益衝突之情事者），應即自行迴避」之旨；另外也違反《公務員服務法》第5條、第7條所定，「公務員應謹慎、誠實，執行職務應力求切實」之旨，最後決定記過一次。
 

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關鍵字：法律,人權,卡管,教育部長,吳茂昆,東華大學,公懲會,記過,綬草,記過

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