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「一手當官、一手撰稿幫自己」　台大研究生：管中閔講清楚

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▲▼管中閔彈劾案台大堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲管中閔上任之路一波三折。（圖／記者徐斌慎攝）

生活中心／台北報導

監察院15日通過管中閔兼職的彈劾案，消息一出，立刻引起政治、教育界正反兩極評論。台大研究生楊子賢表示，管中閔幫《壹週刊》撰寫社論或評論，是嚴重利益衝突，根本就是一手當政務官，另一手匿名撰稿，以媒體的立場幫自己講話，身為台大校長應該有更高的道德標準，要出面講清楚。

延宕1年多的台大校長遴選爭議，原本在前教長葉俊榮宣布勉予聘管後看似落幕，現在又爆出違法兼職，讓管中閔的上任之路增添不確定性。楊子賢以「評論管中閔被彈劾案前該有的認知」為題在臉書指出，管中閔3次被監察院約詢不到、監察院不是民進黨的囊中物、監察院本應超越藍綠行使職權、彈劾案重點是管不應於擔任公職時匿名穩定供稿

▲▼監委蔡崇義、陳師孟、王幼玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲監委蔡崇義、陳師孟、王幼玲。（圖／記者黃克翔攝）

楊子賢表示，此次彈劾案中，投票現場為馬5：蔡6，結果卻是7：4，證明仍有馬系監委對管中閔違法兼職寫文章一事，獨立行使彈劾權，願意超越本身所屬政治立場，實是值得讚許之事。他指出，管中閔幫壹週刊撰寫社論或評論，一手當政務官，另一手匿名撰稿，是嚴重利益衝突，應該出面說清楚講明白。

另外，前總統馬英九16日接受飛碟電台專訪時說，監察院依據的法理並不存在，管中閔只是在賺一份外快，司法院大法官都已經解釋得很清楚，「實在讓人看不下去」。台大教授劉靜怡在臉書反問，原來在馬政府時代，政務官到媒體「實質扮演主筆」寫「匿名社論」，是受到馬英九鼓勵。

▲▼前總統馬英九出席2018《媽媽教我的詩》全國兒童創意朗詩大賽頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九認為，管中閔的情況並不算兼職，這是賺點外快。（資料圖／記者林敬旻攝）

據了解，管中閔除了在雜誌匿名供稿以外，更有知情人士爆料，管中閔2007年、2008年在中研院任職期間，未依規定先獲中研院許可，疑在勇源教育發展基金會兼任有酬顧問，據國稅局資料一年約領30萬元薪水。

知情人士還說，管中閔在1994年至1999年任台大教授時，持續在國內多所大學兼任講座教授、支領薪水外，管也長期與國泰金控產學合作計劃，只有第一年依規定報給台大簽核，之後從政務官回鍋台大，和國泰金控恢復合作關係，卻未向校方報備、未繳交回饋金。

▲▼管中閔彈劾案台大堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲管中閔在彈劾案後，未對外界清楚說明。（圖／記者徐斌慎攝）

即使管中閔上述行為為實，涉嫌違反兼職，但已經過了《公務員懲戒法》10年追溯期。據媒體追查，勇源基金會回應，管是獲聘的評審委員、並非顧問，評審委員一年薪水，不可能有30萬元；中研院則是表示，未查到管院士在該基金會的兼職資料。

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關鍵字：管中閔,彈劾,壹週刊,楊子賢,馬英九,劉靜怡,勇源教育發展基金會,中研院

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