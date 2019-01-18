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曾說「不可能不拿錢」！名嘴分析吳宗憲免費挺高雄：效益超過代言費

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▲吳宗憲。（圖／記者許逸群攝）

▲吳宗憲將免費幫高雄代言。（圖／記者許逸群攝）

政治中心／綜合報導

「本土天王」吳宗憲日前在直播中宣布已和高雄市觀光局長聯絡上，接下來將免費代言高雄，甚至開出500個工作職缺。不過其實吳宗憲早期曾喊出「不拿錢不可能（代言）」的說法，如今卻願意免費替高雄行銷，名嘴許聖梅昨晚就在《54新觀點》節目上分析吳的想法。

許聖梅在節目中提到分析，吳宗憲一支廣告的代言費是800萬起跳，但卻選擇免費當高雄代言，將會是5月份的觀光代言人，背後的目的在於「5月要在高雄開演唱會」，而且吳宗憲還表示，會邀韓國瑜在演唱會上合唱，市長韓國瑜也已經答應這個「世紀合體」。

許聖梅提到，吳宗憲無償擔任大使、演唱會上又邀韓國瑜合唱，這樣的消息一出，許多狂熱的「韓粉」自然是非常買帳，「大家搶（演唱會票）瘋了！那你還需要催票嗎？」因此許聖梅認為，吳宗憲擔任觀光大使的決定，影響了演唱會和知名度，以及背後的整個廣告效益，早已遠遠超過一支廣告800萬元價碼。

節目中，許聖梅也稱讚吳宗憲「算盤算得精」，除了能跟韓國瑜合唱外，自然也會希望在演唱會中，兒子鹿希派能上台增加能見度，而這些消息讓吳宗憲這場5月的高雄演唱會未演先轟動。

吳宗憲16日晚間開直播宣傳兒子鹿希派的演唱會，更在直播中坦言已經和高雄觀光局長潘恒旭取得聯絡，對方也有說沒預算請他代言，但他霸氣回答：「給我錢幹嘛，高雄我來了，我給你們錢！」他表示，高雄是自己的家鄉，因為近鄉情怯，所以特別重視高雄的朋友。

此外，吳宗憲也表示自己位於高雄的分公司將加開500個職缺，直播結束後還PO出一張公司員工合照，並附上應徵網址，「歡迎加入我的大家庭！」引起網友熱烈討論。

►►吳宗憲點頭免費代言高雄！　「開500職缺起薪28K」霸氣喊：我給錢

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關鍵字：韓國瑜,高雄市長,吳宗憲,代言,觀光大使

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