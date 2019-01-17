認真學習首破毒品案　永康新警：學長姊惠我良多！

▲台南市警永康分局鹽行派出所警員林致融、陳俊諺，在永康區中正北路查獲28歲莊姓男子，涉嫌持有毒品咖啡包、ｋ他命等毒品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局鹽行派出所警員林致融、陳俊諺，在永康區中正北路查獲28歲莊姓男子，涉嫌持有毒品咖啡包4包、ｋ他命3包、殘渣袋2包及吸食工具1組，其尿液經初步篩檢呈第二、三級毒品陽性反應，全案依毒品罪嫌送辦。

永康分局指出，警員林致融甫從警專畢業，實習期滿後首次查獲毒品，市警局副局長林金郎專程到派出所頒發破案茶嘉勉時，林員謙虛地感謝鹽行派出所學長們指導。

1月16日中午12時許，林、陳2員執行巡邏勤務，行經中正北路某超商外時，發現1輛自小客車違規停車未熄火，上前查看發現車內駕駛疑似正在睡覺。員警輕拍車窗後，駕駛睡眼惺忪地將車窗搖下，員警立即發現儀版表上有不明粉末殘渣袋，且副駕駛座上竟放著一個大大的盤子，內裝有不明粉末，莊男才驚覺身旁的毒品露餡，坦承是k他命，但稱是凌晨剛工作完太累才停車小憩，竟一睡到中午。警方帶返調查後，莊男果然還持有毒品，偵訊後依法送辦。

永康分局長戴崇贒表示，新進員警能分發到永康任職，是值得慶幸的事，因為永康的員警非常認真，線上查緝能量強，跟著學長姐認真學習，絕對可以獲益良多，也趁機勉勵實習生們要勇於挑戰自我，畢業後儘量選擇繁重分局服務，面對實務能無所畏懼。