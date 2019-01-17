陽明文化基金會貨櫃展　林右昌：讓貨櫃成為城市公共空間元素

▲ 陽明文化基金會「貨櫃展THINK BIG」開幕，林右昌：讓貨櫃成為城市公共空間元素。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

財團法人陽明海運文化基金會主辦的「貨櫃展THINK BIG」展，在17日舉辦開幕儀式，基隆市長林右昌特別到場共襄盛舉，肯定陽明推動貨櫃藝術，也希望讓貨櫃成為這個城市公共空間的一部分。。

市長林右昌說，貨櫃是基隆港的特色元素，相信也可以作為城市空間創意的元素。這次陽明貨櫃展創造新的藝術文化形式，世界上很多港口城市都已經這麼做，貨櫃不再只是硬梆梆的東西，還可以成為基隆這個城市吸引人的元素，包括貨櫃市集、貨櫃藝術創作等，都會成為這個城市公共空間的一部分。

林右昌指出，貨櫃屋的設置涉及建築法規等，他在去年已指示都發處、交旅處等，參考雙北及高雄的作法，很快就會擬出新的法規，對於使用貨櫃作為臨時性的設施或長期設置等，都會有法源依據。

陽明海運文化基金會指出，「貨櫃展THINK BIG」展，主要分為「貨櫃的知識」、「有一種形狀叫貨櫃」、「2040年貨櫃的未來」三大主題區。展期自2019年1月15日至2020年12月13日，歡迎民眾到基隆「陽明海洋文化藝術館」參觀，認識這個影響世界運輸的鐵盒子，如何改變世界、改變生活。

陽明基金會表示，此項展兩特色為結合航運專業，由INCEPTION啟藝文創企畫，主視覺邀請設計師中村至男操刀設計，以THINK BIG的「設計」觀點，重新解構「貨櫃」在日常、未來及海運的重要性！展覽也邀請8名從事平面設計、插畫、金工創作、拼貼藝術、3D列印、印刷及建築設計的台灣新生代藝術家，聯合展出。