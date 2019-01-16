「劇場．遇見未來」國際論壇登場　表演藝術界菁英齊聚臺北戲棚

▲臺灣唯一的京劇觀光劇場「臺北戲棚」，將短暫脫下傳統外衣，一連三天化身為國內外表演藝術界菁英的交流舞台。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

傳統戲曲、民俗技藝以及原住民樂舞等多元化表演，每周一、三、五、六晚間粉墨登場，這裡是臺北戲棚，也是臺灣唯一的京劇觀光劇場，但從1/16起它將短暫脫下傳統外衣，一連三天化身為國內外表演藝術界菁英的交流舞台。



▲辜公亮文教基金會在30週年之際，舉辦「劇場．遇見未來」國際論壇。（圖／記者謝盛帆攝）

辜公亮文教基金會在30週年之際，舉辦以「劇場．遇見未來」Theater‧Future Encounters為主題的國際論壇，分別針對〈提升觀賞經驗〉、〈一窺現代科技劇場〉、〈解碼文化政策〉以及〈預測演出新趨勢〉四個面向進行討論，所有講者都是一時之選，論壇的規模又採小型化，所以每個議題的時間相對充裕。



▲國內外表演藝術界菁英齊聚臺北戲棚，一同探討對劇場與表演藝術的未來之想像與展望。（圖／記者謝盛帆攝）

「隨著時代進步，我們就要跟著進步，跟著進步裡面，科技扮演一個非常重要的角色。」辜公亮文教基金會董事長-曾志朗表示，今日的創新就是明日的傳統，而有了這場聚會，能吸取國外經驗，讓台灣的戲棚更為發達。



▲辜公亮文教基金會董事長曾志朗表示，吸取國外經驗能讓台灣的戲棚更為發達。（圖／記者謝盛帆攝）

「AI是一個時代的趨勢，所以它不只是會影響到劇場，還會影響到我們所有的事情，食衣住行育樂，什麼都會影響。」談到AI浪潮下的劇場與表演藝術，大小創意集團創辦人兼酋長-姚仁祿認為，勢必會造成劇烈變動，有人對此保持樂觀態度，也有人悲觀以待，但他笑說，其實只要把A當成Art（藝術）而不是Artificial（人工），把AI變成Art Intelligence（藝術智慧）就好。



▲談到AI浪潮下的劇場與表演藝術，大小創意集團創辦人兼酋長姚仁祿認為，勢必會造成劇烈變動。（圖／記者謝盛帆攝）

「我覺得這樣的一個論壇，談未來其實也在批評現在，也在討論過去，帶到現在這個情況，所以是一個很有啟發性的聚會。」被譽為香港”文化教父”的進念‧二十面體聯合藝術總監-榮念曾，也特地跨海來台參與討論，他認為目前全世界藝術相關網絡都偏向功能性，而「劇場．遇見未來」國際論壇，則提供大家一個天馬行空看未來的交流平台，更能激發想像，希望可以多多舉辦類似活動。



▲香港「文化教父」榮念曾，也跨海來台參與討論。（圖／記者謝盛帆攝）

談科技、聊AI，表演藝術的未來會遇上衝擊，更會激出火花，無論發展如何都令人期待。而辜公亮文教基金會也將持續在台灣推廣傳統戲曲與人才培育，扛起「文化保種」的重任。辜公亮文教基金會執行長-辜懷群說：「我父親在的時候，他一直都是講兩種『保種』的精神，所以台泥一直有兩條路，一條就是種子的保育，另外就是精神食糧的保育。所以我們就開了臺北戲棚，目前每年平均演出200場，是傳統京劇不是觀光秀，我想把它做成一個產業鏈，就是說這個藝術透過產業鏈，可以自己活下來。」



▲辜公亮文教基金會執行長辜懷群，希望能讓藝術透過產業鏈靠自己活下來。（圖／記者謝盛帆攝）

從實體的稀有種子，到無形的傳統戲曲，辜公亮文教基金將繼續扛著「保護種子」的大旗向未來邁進，為台泥、為台灣扮演文化外交大使的角色。