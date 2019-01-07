獨家專訪／國三生500條氣球手作「青色麒麟」　崩潰20hrs拼世界大賽

記者許展溢／台北報導

台北市忠孝國中國三生洪璽皓自認學科成績不理想，在家人、師長支持下重拾自信，朝多元才藝發展，從小三開始接觸氣球的他，最新作品「青色麒麟」曝光讓許多人看了相當驚嘆，直呼實在是太有才華。洪璽皓說，這次花了20小時，用了500多條氣球完成，將參加國外氣球公司「Qualatex color quest」比賽。

▲▼洪璽皓做的麒麟氣球讓許多人看了直呼也太厲害。（圖／記者許展溢攝）

洪璽皓小三開始在學校參加氣球社團，便愛上氣球，2年後更成為台灣國際氣球藝術節最年輕的參賽者，當時只有11歲，平常也會在學校、和婚禮場合做氣球佈置，洪璽皓說，因為在網路上看到麒麟的圖片，覺得很喜歡，因此決定這次參賽作品才會做青色麒麟，總共花約20個小時，用了500多條氣球。

▲洪璽皓說因為看到麒麟的圖片很喜歡才會決定做出這件超大作品。（圖／記者許展溢攝）

這件作品尺寸為120*200公分，高度將近教室大門的長度，近看遠看都十分壯觀，尤其舌頭和牙齒，加上整個身體都是用水藍色系的氣球呈現，相當有氣勢。洪璽皓分享，其實當下做的時候很崩潰、也很累，一度認為做不成了，也走不到盡頭，但看到頭型出來，覺得實在太不真實，馬上有滿滿的成就感，因此告訴自己竟然選擇了要做就要堅持完成。

▲洪璽皓2018年參加比賽以「旗袍」為主題做的氣球獲第二名。（圖／洪璽皓提供）

洪璽皓2017年也和團隊成員參加台灣國際氣球藝術大會獲得佳作，2018年自己則參加藝氣鬥陣台灣盃氣球比賽，以「藍色旗袍」獲得第二名。洪璽皓指出，做氣球可以帶給人溫暖，記得有一次學校有非洲小孩來訪，當時擔任接待並教他們做氣球，看到他們開心的模樣覺得很感動。

▲洪璽皓多才多藝，平常喜歡跳芭蕾舞。（圖／記者許展溢攝）

洪璽皓才藝不只做氣球，也很會跳舞，參加過校外舞團，還會煮菜、縫紉，曾利用馬鈴薯沙拉做出小雞造型，在比賽中拿下第二名。洪璽皓笑著說，如果以後找不到工作就靠這些才能謀生活，有成立臉書粉絲專頁洪呆呆氣球工坊，對於於未來，洪璽皓表示，對表演藝術很有興趣，有機會也會去參加模特兒、演員徵選，希望之後能在相關領域闖出屬於自已的精彩人生。

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