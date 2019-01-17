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從前妻殺到好友、鄰居　地產大亨拍紀錄片自爆遭逮　洛杉磯法院9月開審

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▲▼德斯特（Robert Durst）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼現年75歲的德斯特（Robert Durst）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國紐約房地產大亨德斯特（Robert Durst），涉嫌殺害前妻、公關好友與鄰居，在2015年遭逮捕後，洛杉磯法院15日裁定將於9月3日開審。德斯特是紐約已故地產大亨西摩德斯特（Seymour Durst）的長子，其家族2015年入圍《富比士富豪家庭榜》第59位。

現年75歲的德斯特涉及3宗死亡事件，他的前妻凱西（Kathy）在1982年和他離婚後失蹤，當時引起各界譁然，後來德斯特請來作家作家好友博曼（Susan Berman）擔任公關。2000年，紐約警方重新調查凱西失蹤案，檢方懷疑凱西是被德斯特殺死，而德斯特擔心東窗事發，一路從紐約飛到洛杉磯博曼住處，從背後開槍滅口。

後來德斯特逃到德州小城加爾維斯敦（Galveston），過著隱姓埋名、男扮女裝的逃亡生活，並和布萊克（Morris Black）成為鄰居，沒想到布萊克後來被人殺死分屍後扔進加爾維斯敦海灣(Galveston Bay)。德斯特承認殺死了鄰居，稱是兩人爭吵後失手殺人，後來，德斯特請了休士頓市最有聲望的3名律師替他辯護，最後因遲遲未尋獲布萊克的完整屍體，德斯特的謀殺罪名不成立。

▲▼德斯特（Robert Durst）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德斯特2015年遭逮捕時還笑著看鏡頭。（圖／達志影像／美聯社）

德斯特後來參與拍攝以他為背景的紀綠片《黑色豪門疑案》（The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst），沒想到卻在上廁所的途中，忘記將麥克風拿下，讓製作組意外錄下他的驚人自白，「我到底幹了些什麼？殺光他們？當然，這是一定要的！」讓前面3起苦無證據的殺人懸案撥雲見日。

德斯特被引渡回洛杉磯，檢方要求呈上布萊克案的證物作證，德斯特的律師堅決反對，認為此舉對被告不公，但法官仍同意傳召他案證物，並再三強調絕不會引導陪審團判斷、德斯特在布萊克案也已被判無罪。

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