捲髮妹假約砲偷4勞力士錶塞下體　網嚇壞：深不可測啊

▲ 影片取自Youtube Hezakya Newz＆Films，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

美國邁阿密日前發生一起假約砲真詐財竊案！一名29歲的捲髮女布魯金斯（Delajurea Brookens）應46歲男子戴茲（Ramon Diaz）之邀，一起到飯店內開房約砲，只是她趁對方不注意時，趁機偷走5只名錶，其中4只直接塞進「下體」。

據Miami Herald報導，布魯金斯於8日在邁阿密當地俱樂部遇見戴茲時，答應對方的邀約一起去飯店開房間。戴拉朱雅假意赴約，接著趁戴茲在洗澡時，趁機偷走皇冠威士忌酒袋，以及5只價值10.8萬美元（約新台幣333萬）的名錶，並直接逃離現場，走到戶外叫了一台計程車。

▼ 身穿橘囚衣的布魯金斯在法庭上接受法官的審問。（圖／翻攝Youtube／Hezakya Newz＆Films）

當時戴茲在發現情況不對勁後，立刻衝房門找布魯金斯，並在她上車前，從皮包中發現自己的威士忌酒袋，但他隨後遭到對方以不明物體打在頭上，全身癱軟在地上。

當警方逮捕到布魯金斯後，只從她身上搜到1只價值2.2萬美元（約新台幣68萬）的勞力士，遲遲找不到其他四隻手錶，直到帶回警局進行全身搜查時，才從她的陰道內挖出其餘4隻手錶，其中包括御博（HUBLOT）的鑲鑽錶和勞力士。布魯金斯當時也被警方以竊盜罪起訴，據悉，她左手臂上還刺著「妓女」2字，並犯有賣淫、藏匿毒品、透肚違禁品入獄等前科，並在16日交保出獄。

▼ 布魯金斯偷走的勞力士款式。（示意圖／翻攝自Chrono24網站）

對於布魯金斯把手錶塞進下體的行為，許多網友紛紛感到不可思議，「怎麼塞進4只勞力士的，聽起來很痛」、「痾，拆彈小組你好，我這邊有滴答作響的陰道」、「如果是我，我可能不會想要拿回手錶」、「深不可測啊」、「人家是宰相肚裡能撐船，她是陰道裡能塞錶」