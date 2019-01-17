　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

捲髮妹假約砲偷4勞力士錶塞下體　網嚇壞：深不可測啊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 影片取自Youtube Hezakya Newz＆Films，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

美國邁阿密日前發生一起假約砲真詐財竊案！一名29歲的捲髮女布魯金斯（Delajurea Brookens）應46歲男子戴茲（Ramon Diaz）之邀，一起到飯店內開房約砲，只是她趁對方不注意時，趁機偷走5只名錶，其中4只直接塞進「下體」。

據Miami Herald報導，布魯金斯於8日在邁阿密當地俱樂部遇見戴茲時，答應對方的邀約一起去飯店開房間。戴拉朱雅假意赴約，接著趁戴茲在洗澡時，趁機偷走皇冠威士忌酒袋，以及5只價值10.8萬美元（約新台幣333萬）的名錶，並直接逃離現場，走到戶外叫了一台計程車。

▼ 身穿橘囚衣的布魯金斯在法庭上接受法官的審問。（圖／翻攝Youtube／Hezakya Newz＆Films）

▲▼　邁阿密一名29歲女偷走5只價值10.8萬美元（約新台幣333萬）的名錶，並把其中4只塞進陰道。（圖／翻攝Youtube／Hezakya Newz＆Films）

當時戴茲在發現情況不對勁後，立刻衝房門找布魯金斯，並在她上車前，從皮包中發現自己的威士忌酒袋，但他隨後遭到對方以不明物體打在頭上，全身癱軟在地上。

當警方逮捕到布魯金斯後，只從她身上搜到1只價值2.2萬美元（約新台幣68萬）的勞力士，遲遲找不到其他四隻手錶，直到帶回警局進行全身搜查時，才從她的陰道內挖出其餘4隻手錶，其中包括御博（HUBLOT）的鑲鑽錶和勞力士。布魯金斯當時也被警方以竊盜罪起訴，據悉，她左手臂上還刺著「妓女」2字，並犯有賣淫、藏匿毒品、透肚違禁品入獄等前科，並在16日交保出獄。

▼ 布魯金斯偷走的勞力士款式。（示意圖／翻攝自Chrono24網站）

▲▼ 勞力士。（圖／翻攝自Chrono24網站）

對於布魯金斯把手錶塞進下體的行為，許多網友紛紛感到不可思議，「怎麼塞進4只勞力士的，聽起來很痛」、「痾，拆彈小組你好，我這邊有滴答作響的陰道」、「如果是我，我可能不會想要拿回手錶」、「深不可測啊」、「人家是宰相肚裡能撐船，她是陰道裡能塞錶」

ET快訊
丫頭尾牙「老闆潑酒禮服全毀」　下秒超得體接話高情商服了
賀一航兒大街被砍12刀！醫院2度病危通知：第一次看爸哭

關鍵字：美國,邁阿密,布魯金斯,Delajurea Brookens,勞力士,戴茲,Ramon Diaz,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兩頭懷孕3個月海豹慘遭射殺　英國動保團體懸賞緝兇

扒光15歲女兒…讓房東驗身！「每月抵房租」鬼父母站房外聽悽慘叫聲

橘子剝開驚見「10隻活生生肥大白蟲」　人工挑出桌上狂蠕動

捲髮妹假約砲偷4勞力士錶塞下體　網嚇壞：深不可測啊

2露肚辣妹高速路趴車頂「狂抖蜜臀」　路過司機全傻眼！

加拿大車廠9員工集資買彩券　「爽贏14億頭獎」集體離職

客機降落後「引擎異常熄火」　大阪機場跑道被迫關閉　109人受困

歐洲人少吃紅肉、亞洲人少吃魚　「救地球菜單」每年造福1100萬人

人類贏了！半數「員工」被裁員　機器人飯店用回人類

氣候變遷釀健康倒退「每年殺死25萬人」　2030全球赤貧人口逾1億

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

浩子爆「阿翔謝忻密會48分」細節　原來是講綜藝大哥壞話

兩頭懷孕3個月海豹慘遭射殺　英國動保團體懸賞緝兇

扒光15歲女兒…讓房東驗身！「每月抵房租」鬼父母站房外聽悽慘叫聲

橘子剝開驚見「10隻活生生肥大白蟲」　人工挑出桌上狂蠕動

捲髮妹假約砲偷4勞力士錶塞下體　網嚇壞：深不可測啊

2露肚辣妹高速路趴車頂「狂抖蜜臀」　路過司機全傻眼！

加拿大車廠9員工集資買彩券　「爽贏14億頭獎」集體離職

客機降落後「引擎異常熄火」　大阪機場跑道被迫關閉　109人受困

歐洲人少吃紅肉、亞洲人少吃魚　「救地球菜單」每年造福1100萬人

人類贏了！半數「員工」被裁員　機器人飯店用回人類

氣候變遷釀健康倒退「每年殺死25萬人」　2030全球赤貧人口逾1億

抗議官方2019兩條新規定　ahq喊退GSC聯賽

按摩師「用腳踩妹妹」！　還問：有沒有感覺熱熱的？

回老家龜山探訪抗癌茶農　朱立倫笑：這裡不是我的地盤喔！

虐童堂姊遭起底家中還有貓　動保處：未違法！今天再晚都想解決

洗錢防制惹民怨！蘇貞昌帶隊突襲銀行　要求行員給予民眾方便

「逗陣繞法院」民眾參觀法院　驚呼：原來法官這麼親切

「來去新竹住一晚」國旅補助延至2月　春節來新竹剛剛好

騎車撞死人　肇逃男竟辯「要去醫院做健康檢查」

竹市開心過好年！僅初一至初四停收垃圾　路邊停車格都免錢

十大詐騙話術「在家兼職可日賺XX元」出爐　被騙有9成是男性

國際熱門新聞

被逼集體玩後門　16歲女終身掛..

網紅「香蕉妹妹」大方分享露毛照

「兒子狂輸」父怒撂20人暴打電..

母為跑趴 灌8個月大兒子伏..

74歲翁中樂透　找18歲辣妹親..

驚現巨大自轉冰盤　以為幽浮來了

狠父母為省房租扒光女兒獻房東

泰國果汁西施近況　男粉絲心碎

老和尚約少女禪房％％　逃11年..

即／只差19票　梅伊躲過工黨逼..

面臨不信任案　梅伊：還有長路要..

他花751買二手衣　暗袋竟藏5..

搭上死亡班機　她因「身體缺陷」..

IKEA買850元新年福袋　打..

更多熱門

相關新聞

露肚辣妹車頂狂抖蜜臀　司機傻眼

美國密蘇里州64號州際公路14日，一名女駕駛佛里德霍芙（Jackie Friedhoff）發現後方車輛的車頂上，竟然有2位穿著露肚裝的辣妹正盡情地前後擺動豐臀，大跳電臀舞，讓她相當傻眼，打算將影片po到社群上讓網友撻伐她們。沒想到影片意外造成轟動後，其中一位女舞者還私訊請求標記她，讓佛里德霍芙相當無奈。

9員工集資買彩券贏14億集體離職

2018中俄貿易額3兆元　俄外長：遠未達極限

氣候變遷釀健康倒退　每年殺25萬人

民主黨：川普延後發表國情咨文

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

STUDIO A i8手機不用一萬

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她醒

聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面