快訊／陸商務部證實：副總理劉鶴30日赴美　磋商貿易問題

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／CFP）

記者陳政錄／台北報導

為就中美貿易爭端達成協議，雙方今年首次高層級官員互訪時間敲定，大陸商務部今天證實，應美國財政部長、貿易部長的邀請，國務院劉鶴副總理將於1月30日至31日訪美。其中，針對美方要求的服務及金融業開放，以及智財權保護等方面，將是劉鶴此行的拍板把關重點。



商務部新聞發言人高峰1月17日在例會上回應媒體提問，表示應美國財政部長姆努欽、貿易談判代表萊特希澤邀請，國務院副總理劉鶴將於1月30日至31日訪美，與美方就兩國經貿問題進行磋商，共同推動落實兩國元首重要共識。

▲G20會議的餐敘上川普與習近平相對而坐，會晤後中美達成持續互訪、關稅休兵90天的共識，因此今年初雙方官員即展開互訪行程。（圖／路透）

事實上，就去年初中美爆發貿易爭端以來，劉鶴就曾在去年在二月底、五月中赴美磋商，但六月美國總統川普仍執意啟動對華商品加徵關稅，中方也採取「對等措施」回應，導致雙方磋商情況複雜化。

不過在去年底中美領導人於G20峰會期間會晤，達成持續互訪、致力完成協議的共識後，雙方「關稅休兵90天」，今年1月7號到9號，中美「副部級」磋商也順利在北京舉行，因此近日外媒就傳出，劉鶴將在近期訪美，就日前磋商的內容，由較高層級的雙方官員進行進一步的討論，直至今天由大陸商務部證實此一訊息。

由於中美「關稅休兵90天」期限到3月2日止，若未達成協議，美國仍將對中國2000億美元規模進口商品的關稅，從現有的10%調高至25%，使得本次劉鶴訪美之行備受關注。

▲ 中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

美國商會的國際事務負責人Myron Brilliant日前說，如果劉鶴在2月5日前訪美的話，雙方就有機會在3月2日停火期限到前，進行最後一次的談判。

據了解，在副部級事務性磋商中，中方已承諾在農業、能源領域加大進口幅度，而除了製造業以外，中美後續的磋商重點還包括服務和金融的對外開放，將成為本次劉鶴訪美的拍板、把關重點。

外媒報導引述學者分析，在現階段，美方應會先要求中國在加大智慧財產權保護力度、不允許強制技術轉讓上做出承諾，若劉鶴訪美之行能盡早展開，就有助於在關稅休兵到期前達成階段性協議。