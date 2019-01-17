提300萬擔保無用！土豪哥延長羈押　第3次看守所中過年

▲土豪哥朱家龍延長羈押2個月，確定第三度在看守所中過年。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

「土豪哥」朱家龍犯下「W HOTEL」郭姓小模命案，一二審均將他判處有期徒刑10年，案經撤銷發回，目前由高等法院進行更審。高院日前針對是否延長羈押審理，土豪哥當庭表示，願意提出300萬元換取交保，但高院審理後不接受，17日裁定延長羈押2個月，土豪哥確定第三度在看守所中過年。

本案發生於2017年底，郭女在12月4日參加土豪哥在W飯店的毒品趴，因為不眠不休玩了3天，期間混用多種毒品，出現神智不清、胡言亂語、反覆脫衣、痙攣抽搐等異狀，但在場的土豪哥等人未即時將郭女送醫，僅找密醫前來打排毒針，最後郭女不治身亡。案發後檢警單位展開追查，並將土豪哥等人羈押、起訴。

一二審法院均將土豪哥等人重判，其中土豪哥二審遭判10年，酒店經紀洪聖晏10年6月、鐵工廠小開蔡逸學10年，另外販毒的江哲瑋9年徒刑、張子奕6年6月。案經上訴第三審，最高法院去年10月將全案撤銷發回更審。

高院更一審日前召開延長羈押庭，土豪哥當庭表示，由於體型的關係受到關注，「走到哪都是耀眼的目標」，不會藏匿。他也說願意賠償家屬，爭取和解，希望法院讓他交保，面對面向被害人家屬表達誠意與歉意。另外也說自己願意提出300萬元，換取交保。當時記者詢問土豪哥「300萬交保金額會不會太低？」「在W飯店花了148萬，卻只願提300萬交保？」土豪哥均未回應。

高院於17日作出裁定，認為土豪哥遭判重刑，重罪常伴有逃亡、滅證之高度可能，乃是趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，另外土豪哥又承認持有逾期之加拿大護，且家境優渥，面對可能之重刑，依客觀社會通念合理判斷，已足認土豪哥有逃亡之高度可能，所以裁定延長羈押2個月，到3月21日為止。同案被告洪聖晏一併羈押。土豪哥自2017年1月22日遭聲押獲准後，已經在看守所中渡過2個農曆年，這次延長羈押，土豪哥確定要在看守所中渡過第3個農曆年。

