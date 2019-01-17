　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

提300萬擔保無用！土豪哥延長羈押　第3次看守所中過年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼W飯店命案二審宣判，土豪哥朱家龍、洪聖晏。（圖／記者季相儒攝）

▲土豪哥朱家龍延長羈押2個月，確定第三度在看守所中過年。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

「土豪哥」朱家龍犯下「W HOTEL」郭姓小模命案，一二審均將他判處有期徒刑10年，案經撤銷發回，目前由高等法院進行更審。高院日前針對是否延長羈押審理，土豪哥當庭表示，願意提出300萬元換取交保，但高院審理後不接受，17日裁定延長羈押2個月，土豪哥確定第三度在看守所中過年。

本案發生於2017年底，郭女在12月4日參加土豪哥在W飯店的毒品趴，因為不眠不休玩了3天，期間混用多種毒品，出現神智不清、胡言亂語、反覆脫衣、痙攣抽搐等異狀，但在場的土豪哥等人未即時將郭女送醫，僅找密醫前來打排毒針，最後郭女不治身亡。案發後檢警單位展開追查，並將土豪哥等人羈押、起訴。

一二審法院均將土豪哥等人重判，其中土豪哥二審遭判10年，酒店經紀洪聖晏10年6月、鐵工廠小開蔡逸學10年，另外販毒的江哲瑋9年徒刑、張子奕6年6月。案經上訴第三審，最高法院去年10月將全案撤銷發回更審。

高院更一審日前召開延長羈押庭，土豪哥當庭表示，由於體型的關係受到關注，「走到哪都是耀眼的目標」，不會藏匿。他也說願意賠償家屬，爭取和解，希望法院讓他交保，面對面向被害人家屬表達誠意與歉意。另外也說自己願意提出300萬元，換取交保。當時記者詢問土豪哥「300萬交保金額會不會太低？」「在W飯店花了148萬，卻只願提300萬交保？」土豪哥均未回應。

高院於17日作出裁定，認為土豪哥遭判重刑，重罪常伴有逃亡、滅證之高度可能，乃是趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，另外土豪哥又承認持有逾期之加拿大護，且家境優渥，面對可能之重刑，依客觀社會通念合理判斷，已足認土豪哥有逃亡之高度可能，所以裁定延長羈押2個月，到3月21日為止。同案被告洪聖晏一併羈押。土豪哥自2017年1月22日遭聲押獲准後，已經在看守所中渡過2個農曆年，這次延長羈押，土豪哥確定要在看守所中渡過第3個農曆年。
 

ET快訊
苗栗男童遭繼父毆打「雙眼腫脹瘀青」　運將看不下去爆料
虐童堂姊交往百日就結婚！和老公到處吃喝臉書狂曬恩愛
高宇蓁禮服滑落..胸前深V走光！邪惡視角畫面太犯規

關鍵字：法律,人權,土豪哥,W飯店,女模命案,藥事法,過年,延長羈押,毒品,高等法院,交保

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

土豪哥：我走到哪都是耀眼的目標！願提出300萬換交保

快訊／土豪哥W飯店命案二審宣判　仍重判10年

W飯店命案土豪哥不想賠償　要求死者家屬出示財力證明

助土豪哥打排毒針弄死小模　密醫二審遭判9月

又爆虐童！苗栗男童遭繼父毆打「雙眼腫脹瘀青」　運將看不下去爆料

中市托嬰中心遭爆「綁幼童」　社會局：非兒虐已要求限期改善

提300萬擔保無用！土豪哥延長羈押　第3次看守所中過年

蘭陽隧道自小客與灑水車相撞車頭全爛　駕駛命危搶救中

虐嬰4米蟲小琉球賴帳上萬　堂姊2個月後「爽遊金門」嗆當地人：挖你眼睛

KTV酒客互毆警方快打部隊迅速壓制　網友：怕怕！中壢好危險

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

浩子爆「阿翔謝忻密會48分」細節　原來是講綜藝大哥壞話

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

又爆虐童！苗栗男童遭繼父毆打「雙眼腫脹瘀青」　運將看不下去爆料

中市托嬰中心遭爆「綁幼童」　社會局：非兒虐已要求限期改善

提300萬擔保無用！土豪哥延長羈押　第3次看守所中過年

蘭陽隧道自小客與灑水車相撞車頭全爛　駕駛命危搶救中

虐嬰4米蟲小琉球賴帳上萬　堂姊2個月後「爽遊金門」嗆當地人：挖你眼睛

KTV酒客互毆警方快打部隊迅速壓制　網友：怕怕！中壢好危險

前女婿勒死岳母後割腕又上吊　桃園檢警深入追查原因

特勤隊攻堅販毒工廠　驚見620萬現金乖乖躺在桌上

影／虐童堂姊交往百日就結婚　和老公到處吃喝臉書狂曬恩愛

堂姊去年徵友文稱「很喜歡小孩子」　網友諷刺：是不是少了幾個字

家暴虐童案頻傳　蘇貞昌：多一分雞婆、孩子就少一分傷亡

超夯景點全包！台開聯手百麗5月首航「蘇澳花蓮」　只要1H比火車更快

澳網／錦織圭遭轟59ACE5盤晉級　「這我1年的ACE」

金秘書要來啦！鎖定《阿拉唷》送你去看朴敏英

《食尚玩家》主持人失業！　現身熱炒店「參加歌唱比賽」

年前送禮？Nintendo Switch將正式支援繁體中文

每賣一支手機就可抽300元　高通靠專利收費數錢數到手抽筋

健身房虎斑貓教練「擊掌幫加油」　學員笑著再跑10圈！

《101》落選者在幹嘛？「他」找7少女組團　網推：出道就是顛峰

獲4660萬讚的「神秘雞蛋」出公益潮T　限時24小時快搶

社會熱門新聞

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

女大生劈腿和前任上床　正牌男友..

大雨送100便當　保時捷辣妹：..

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一..

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她..

中壢男勒殺前岳母　坐姿上吊亡

500人夜圍南檢　警調虎離山送..

即／就等你！400人圍地院　騎..

小琉球4天3夜爽玩！4米蟲賴帳..

4米蟲虐殺1歲嬰！外婆控：堂姊..

起底堂姊　IG愛曬露奶照「想...

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹..

台南虐童20歲姨嗆「再看挖眼」..

女童生父淚喊「爸爸對不起妳」　..

更多熱門

相關新聞

呂嘉興店內爭執遭PO網　告網友敗訴

曾演出《戲說台灣》、《藍色蜘蛛網》的演員呂嘉興，2015年間因買衣服糾紛，與店員發生爭執，過程遭鍾姓女網友錄影，並以「沒有發票就是不能退」為題，放上臉書。呂嘉興不滿，認為網友的行為涉嫌妨害名譽，提出告訴。一審網友無罪，呂嘉興上訴二審，高院仍判決無罪，全案確定。

郭靜文／多一份雞婆少一個虐童悲劇

史上首次！衛視電影台除夕有驚喜

江鎬佑／議員領到的錢不是都能花

吳景欽／家暴防治只能靠私法正義嗎

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

STUDIO A i8手機不用一萬

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她醒

聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了

中壢男勒殺前岳母　坐姿上吊亡

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面