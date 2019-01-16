女友送的耳機掉水溝！他力拚死蟑螂「搖櫓式」救援：手洗3次還是臭

▲AirPods掉水溝，你會買新的還是撈看看？（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

生活中心／綜合報導

當另一半送的禮物掉入水溝裡，你會想辦法撿起來還是算了？一名網友透露，前兩天朋友A男和女性友人B一起去買學弟的蛋糕，沒想到脫安全帽的過程害女朋友送的Airpods不小心掉進有一定深度的水溝，最後A男撈了2次才找到耳機，「據說他最後洗了三次手味道都還在」。

這名網友在《dcard》透露，原本機車是要停在蛋糕店外的紅線，不過B女看見附近有白色停車格，於是讓A男停過去。原PO指出，A在脫安全帽時不慎把左耳的Airpods弄掉，雖然有嘗試伸手接，但全罩式視野有限，加上旁邊有水溝蓋，於是兩人便眼睜睜的看著耳機掉下去了。

更讓人意外的是，A只是猶豫一下，便使出神力把水溝蓋扛起來，把手伸進去撈耳機。根據A事後還原當時狀況，水溝裡有許多黑色小蟲子在亂飛，水面浮著死蟑螂以及爛泥巴和白色菸蒂，還有一點「油水分離」的感覺，「Airpods也是白色，所以抓了很多煙蒂結果都不是」。

▲為了耳機很拚命了。（圖／翻攝自dcard）

原PO接著說，「我朋友說水溝裡真的超臭、臭到他用盡畢生絕活在憋氣」，經過10分鐘還撈不到東西，只能暫時先休息再繼續第二回合。為了增加「搜救」效率，A將雙手伸出像「搖櫓」一樣找耳機，並請B幫忙壓著背以免整個人倒頭栽，經過一翻波折，終於找回了女朋友給的禮物。

A最後拿著耳機到蛋糕店洗乾淨，「結果竟然還能用，而且功能都正常」，不然蛋糕還沒買，錢就先沒了，不過據原PO所知，A的手洗3次依然有臭水溝的味道，「我朋友感覺這世界上已經沒有事情難得倒他了」。

看完PO文，網友全笑翻表示，「這根本就是在上演即刻救援吧」、「看到浮蟑螂那段，我直接不要我的耳機」、「當我想要買airpods時看到這篇，我還是乖乖用有線耳機好了」、「一定很愛他女友，或是很怕她...」、「這篇有味道嘔嘔嘔」。