天蠍男連上大號也要撩！女友超心動　下句「寶貝我XXX」機器音秒崩壞...

▲男友竟在「上大號」時讓她害羞了！示意圖，非本文當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

告白方式百百種，隨著科技推陳出新，能夠發揮的創意也無可限量。一位女網友日前表示，男友平時常做些無厘頭的事，不過這次竟然是在「上大號」時讓她心動。但是浪漫不過3秒，隨後甜蜜的氣氛馬上又崩壞，讓原po超無言。網友事後紛紛表示「男友好有趣」，也有不少人有類似經驗，發現男友們其實都差不多幼稚。

一位女網友日前在Dcard上表示，某日準備和男友出門前，在化妝的時候，對方說想要先上大號，而原po正好在用男友手機接藍芽播音樂，便跟對方說進去音樂別關，隨後就繼續邊聽歌邊上妝。

聽到一半，原po耳邊突然冒出「谷歌小姐」的聲音說，「寶貝我可能會比較久，我肚子有點痛」，原來是男友把想說的話輸進「Google翻譯」，再按播放鍵播出，無厘頭行徑讓原她翻白眼嗆了一句「靠北喔！」沒想到隨後又馬上出現一句谷歌小姐的機器音，但這次卻是說「寶貝兩週年快樂，我愛妳。」讓女網友的心瞬間被觸動了一下，「沒錯今天是我們2週年」，當下被男友的小貼心給感動到。

▲Google翻譯。（圖／翻攝自Google翻譯網頁）

正當她沉浸在甜蜜的氛圍時，男友又藉Google講了一句「寶貝我大好多哦」，讓氣氛瞬間盪到最低點，上一秒感動的feel完全消失不見。原po表示，天蠍座的男友雖然每次都做些讓她意想不到的事，但也就是因為這些可愛的舉動，他們的生活才充滿樂趣。

網友看完這篇文反應說，「有想過Google小姐的感覺嗎QQ」、「這篇文有聲音哈哈哈哈哈哈哈」、「臭臭的」、「我老公在我用啾馬龍沐浴油泡澡的時候放什麼兒童洗澡歌」、「剛試了一次。自己笑到不行......」、「哈哈哈我男友也會做這種事很可愛~」、「哈哈哈哈拜託繼續分享閃爆我這個單身狗也順便娛樂我一下」、「看完怎麼有點想大便？（誤」、「谷歌小姐表示我是被逼的」。

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