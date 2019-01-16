小蘿莉「姐姐妳好香」！甜誇1句再補槍：像OO　網笑噴：這文有味道

▲小女孩1句話就左右原PO的心情。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

小孩子通常都很直率，呆萌的反應讓人覺得超可愛，但有時候說出來的話卻又很欠揍。一名女網友表示，她前幾天坐火車時，遇到一個小女孩，對方爬到她身旁的位置後、就把臉靠近原PO的臉，還說了一句「姐姐妳好香」。一句話瞬間讓原PO心中開花，沒想到小女孩補了下一句，讓其他人瞬間笑噴「這篇文有味道」。

一名女網友在《Dcard》表示，她前幾天坐火車「遇到一個小蘿莉」，「她爬到我旁邊位置上的時候剛好離我的臉很近。然後……越來越近，在我期待要她親上來的時候（喂）！她突然説了一句：『姐姐妳好香！』」

蘿莉的一句話讓原PO瞬間開花，「想著老子當年是不是也這麼可愛。（當然是）」。沒想到花開沒多久，小女孩馬上補了一句「聞起來像炸雞」，讓原PO只能努力擠出微笑回應。不過原PO也在留言處透露，「我那時候剛吃完肯德基」。

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▲小蘿莉說原PO聞起來像炸雞。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「這位姑娘味道可口我們是不是應該？」「沒事！她說姐姐兩個字可以被原諒。」「妹妹覺得姊姊很可口。」「你全家都欠炸。」「是指…油味很重嗎？」「笑爛，為什麼我看文章會有畫面跟香味。」「炸雞姐姐。」「請問是辣味的嗎？」「幸好不是說：魷魚絲的味道。」「請問炸雞味香水哪裡買的？」「妳應該回：對啊姐姐臉上有裹粉（誤）。」

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