補習班打來！國小妹「誠實答2字」爆擊...工讀生尷尬秒掛斷

▲補習班林立。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

相信許多人國高中時，幾乎都有接過補習班打來招生的電話，有的人屬於冷酷型，一秒就掛斷，有的人則是耐心閒聊型，會花些時間和對方聊天。一位網友日前就發文分享接補習班電話的經驗，由於當時年幼不會說謊，但卻意外地在開場白時，僅用2個字就將對方殺得啞口無言秒掛電話，讓網友都笑說「還有這招」、「我真的笑到不行」。

一位女網友日前在Dcard上發文表示，前陣子體育課拉傷背部的同時，就想起了小時候一件趣事。她表示國小的時候在家裡接到補習班電話，對方一開始問說「姐姐問妳哦～妳現在有哪科比較弱的嗎？」年幼的她頓了2秒後，就誠實回答了一句「體育」，讓對方當場語塞，得知原po沒有其他科目需要加強後，就匆匆掛斷了電話。

▲補習班常雇用工讀生打電話招生。示意圖，與本文無關。（圖／記者嚴云岑攝）

女網友表示，掛掉電話後發現媽媽已經在旁邊笑到不行，「到底有哪間補習班在補體育的？」原po澄清說，自己是真的體育很爛，「跑800公尺還會乾嘔那種」，並沒有故意刁難補習班工讀生。她表示現在想起還是覺得很抱歉，讓那位工讀生姐姐受到驚嚇。最後她還透露，「其實我現在也在補習班打工，希望現世報不要來的太快。」

po文一出，網友們紛紛讚嘆原po的機智，「換你反問他有沒有哪科比較弱的，不如互補不用錢」、「你教我體育，我教你英文」、「我800跑五分多老師說我沒盡力下禮拜重測」、「我的健康教育特別差嘿嘿嘿」、「我大學體育被當...期末考考羽毛球接球一顆都沒有接到」、「我有一陣子接到太煩就跟他們說『某某某（我）全家移民了，我是他們親戚』」。

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