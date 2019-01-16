春節高雄陸客增幅兩成起跳　國台辦：意料中的事

記者蔡浩祥／北京報導

高雄市長韓國瑜不斷重申支持「九二共識」，準副市長葉匡時近日前往上海與拚多多、春秋航空等陸企交流，是否為「滬高論壇」舉辦鋪路，引發各界高度關注。國台辦發言人馬曉光被問及春節高雄陸客人次問題，稱「旅遊人數增多，應是意料中的事」；面對民進黨政府阻撓，則回應「台灣同胞會做出正確判斷」。

國台辦今召開2019年首場例行記者會，馬曉光先致以新年問候，細數2018年對台工作後，面對陸媒提問，做出上述表示。

首先，被問及春節期間，陸客赴台中、高雄旅遊人次可望增加兩成，馬曉光表示，廣大陸客看到高雄出現的積極變化，也看到高雄市長對兩岸關係、城市交流性質的正確認知，旅遊人數增多，稱「旅遊人數增多，應是意料中的事」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝自CIEA官網）

其次，陸媒問到民進黨政府的阻撓，馬曉光重申，只要對兩岸關係性質和兩岸城市交流的性質有正確認知，我們對兩岸城市交流都持積極開放的態度。

他說，「我們也願意在這個基礎上，歡迎並支持更多的台灣縣市參加到兩岸城市交流」。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

但，話鋒一轉，馬曉光說，2016年以來，限制兩岸交流往來的一些結構性的因素、根本性癥結還沒有消除，也注意到台灣內部進來圍繞著要交流、不允許交流進行交鋒。

他表示，「廣大台灣同胞都會判斷，哪些是對兩岸關係好，哪些是對台灣同胞自身的利益福祉好，會做出正確的判斷」。