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新民進黨運動　郭國文、卓榮泰、羅文嘉找解方

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▲台南立委補選參選人郭國文，與民進黨立席卓榮泰、祕書長羅文嘉對談「新民進黨運動」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南立委補選參選人郭國文，與民進黨立席卓榮泰、祕書長羅文嘉對談「新民進黨運動」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019愛你依舊，台南立委補選參選人郭國文1月16日與民進黨立席卓榮泰、祕書長羅文嘉對談「新民進黨運動」，卓榮泰及羅文嘉除了再次為郭國文澄清徵召程序完全公開公平，以及郭國文的民調高於陳筱諭，同時也為目前民進黨低迷的士氣與支持度找解方，回應人民的期待。

郭國文說明，九合一選舉民進黨失利的原因不是人民放棄民進黨，而是「改革民進黨」，因為改革才有力量才能讓社會更進步，而且也要讓改革被人民看見，讓民進黨再走進群眾之中，因此他才主張要啟動「新民進黨運動」，並邀請在2005年時率先主張「新民進黨運動」的羅文嘉祕書長，一起和卓榮泰主席對談找解方，讓民進黨能延續改革的腳步，讓人民喜愛、信任民進黨依舊。

卓榮泰提到改革是在調整民進黨的體質，為了能跨世代延續民主改革的理念，所以黨公職必須要捍衛民進黨的形象及政策，尤其民進黨現在執政黨的角色，有行政、地方及國會等。改革的過程必需以世代合作為訴求，承先啟後延續民進黨改革的腳步。因此這次立委補選更顯重要，這也是改革與反改革的一場選戰。

卓榮泰也鼓勵郭國文，身為民進黨中生代的政治工作者，過去在改革的時候，都是站在最前線，此時更需肩負起這承先啟後的重責大任，為民進黨守住台南的這一席立委。

羅文嘉提到讓人民享有言論不受威脅且能自由的生活，一直是民進黨捍衛的理念，將近40年的努力，累積的台灣民主成果和生活價值就是民進黨的品牌意義。只是民進黨現在的問題是品牌形象出了問題，讓原先喜歡和認同的人突然對這品牌產生疑問。品牌一旦出問題，產品的銷售就會出問題，候選人就像是品牌產品，而民進黨這次選舉的問題這個。

羅文嘉也說明，造成品牌耗損的原因有可能是議題、一段言論或是很小的事情。因此各種言行都要注意，避免成為有心人操作的箭靶，因為品牌的信任是慢慢建立，但破壞卻很快，尤其在新媒體的風潮下，更不用說有心人刻意施為的假新聞散播。而他認為黨公職必須挺身捍衛民進黨的品牌形象，尤其民進黨現在執政，有行政、地方及國會等。


郭國文說明在2018年大選之後，台灣最大黨不是「討厭民進黨」，而是「改革民進黨」。人民不是放棄民進黨，而是希望民進黨改革，所以他主張的「新民進黨運動」與卓榮泰主席想法一致，以民意需求為核心，該換的就換、該改的就改。郭國文也提到在新媒體盛行的潮流，民進黨更應思考新世代的主張，重視網路意見領袖們的聲量及支持度，甚至成立類似網路部的相關部門，讓民進黨更能接上網路世代的主張與新民意回應，因此提出網路入黨、線上初選等開放民進黨的概念，不只讓多元的新血注入，也讓民進黨再以民意為基礎重新再出發，重新贏得人民的信任。

卓榮泰表示黨內改革大破大立，社會改革要穩健，因此黨內中生代同志的挺身而出就顯意義重大，此次郭國文以實際行動投入選戰將改革的決心與目標，直接訴求人民並爭取多數人的認同，重新打造民進黨的政黨形象，更是表現郭國文勇於承擔的人格特質。

羅文嘉也稱讚郭國文是有膽識、理念與行動力的優秀人才，在台灣民主歷程的每一個關鍵時刻，郭國文來沒有缺席！從參與野百合學運、勞權運動，2004年策劃手牽手護台灣的活動抵抗中國的威脅，當選大台南1、2屆議員後被徵召到中央，2018年則為了固守南台灣的民主的堡壘，辭官回到家鄉輔選市長、議員及里長等等，現在他參與台南的立委補選，不只要接棒黃偉哲市長的立委席次，顧守台灣的民主與台南的發展，更是為了實踐民進黨的改革路線，讓以民主、進步為核心價值的民進黨，能再次成為人民信任的政黨，也請台南的鄉親朋友，支持民進黨台南立委補選候選人郭國文。

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