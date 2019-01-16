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民進黨選舉重挫　羅文嘉：若不認識背後意義會再次失敗

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記者陶本和／台北報導

民進黨秘書長羅文嘉16日上午跟青年座談，談起民進黨在九合一選戰的挫敗，強調必須客觀接受、認識挫敗，這次期中選舉人民表達出聲音，如果政黨或執政團隊不能清楚認識背後意義，就會再一次失敗，「時間很緊湊，沒有時間休息，我第一天上班，拜託大家要有心理準備，這是戰鬥隊伍，不是養老的單位」。

羅文嘉表示，面對重挫，必須很客觀的接受、認識挫敗，兩年前台灣選民很慷慨，給了民進黨最好的完全執政機會，中央、國會到地方，這是從來沒有過的，而為何會這麼慷慨，一定有因素，這對於過去執政有不滿，寄望於新的領導者帶來改變。

羅文嘉說，但經過兩年，狀況跟想像的不一樣，然後這次期中選舉表達出聲音，政黨或執政團隊不能清楚認識背後意義，那就會再一次失敗，這是客觀且殘酷的，如果不是客觀殘酷就找不到原因，就不能解決問題，也就會有下一次失敗。

至於要如何來認識問題，羅文嘉表示，每個人都會講出看到的問題，但必須要有客觀數據，要做市場調查，基本民意調查，根據選舉結果來做分析，應該要整理出挫敗原因在哪裡，根據這些分析來找出問題跟解決方法。

不過選舉完至今兩個月，羅文嘉坦言，隊伍才剛開始整隊，前面科學性的分析沒有看到，有談但沒有共識結論，時間很緊湊，比較擔心的是沒有時間休息，「我第一天上班，我很想講，我要拜託大家要有心理準備，這是戰鬥的隊伍，不是養老的單位，如果沒有辦法這樣生活，可能彼此都很痛苦」。

▼民進黨秘書長羅文嘉與青年座談。（圖／民進黨直播畫面）

▲▼民進黨秘書長羅文嘉與青年座談。（圖／民進黨直播畫面）

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關鍵字：民進黨,羅文嘉,秘書長,九合一選舉

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