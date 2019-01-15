改革最前線　台南立委補選參選人郭國文：世代要合作

▲台南市立委第2選區補選參選人郭國文，在來自全台各地的民進黨新生代議員陪同下，至台南市選委會登記參選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委第2選區補選參選人郭國文，1月15日上午在來自全台各地的民進黨新生代議員陪同下，至台南市選委會登記參選，除了展現全黨團結氣勢之外，更以中生代承先啟後的決心，立於改革最前線，並提出世代要合作的呼籲，延續民進黨改革的腳步。

有來自新北市的戴瑋姍、張錦豪議員，台中市的黃守達、施志昌議員，南投縣的葉仁創議員，高雄市的李柏毅、何權峰議員，還有台南在地的李宗翰、蔡筱薇、李啟維、鄭佳欣議員，皆是民進黨的新生代政治工作者，陪同郭國文登記參選。

多位陪同議員表示，郭國文是他們的師兄學長，過去也給予他們相當多的鼓勵與建議，更是黨內從基層做起的好榜樣。因此，特地前來陪同登記參選，盼師兄郭國文能進入國會，一起帶動世代合作與改革。新北市議員戴瑋姍更針對退黨的陳筱諭表示，他們都同為28歲，而民進黨一直願意栽培年輕人，希望她能急流勇退，繼續待在黨內，在基層經營，其實是可以一起為台灣而努力。

而郭國文除了表示感謝這些學弟妹們的力挺之外，也提到他們不論是從助理出身、或是幕僚世代、還是輔選參與開始，在在見證了民進黨是非常願意給予青年人參政機會的政黨。而郭國文本身從年輕輔選到助理工作到社運參與也如此一路走來，才獲得民眾與社會的認同。而改革需要世代的合作，持續貼近不同世代理念與需求，才是民進的進步的方程式。

郭國文在參選聲明中也表示，2018年大選之後，民進黨需要反思檢討，也更需要貼近人民的需求，但更重要的是，跨世代延續民主改革的理念不能中斷。因此，此次立委補選更顯重要，這也是改革與反改革的一場選戰，他身為民進黨中生代，過去在不同時期的改革關鍵時刻，都是站在最前線，因此肩負起這承先啟後的重責大任。郭國文說，他之所以參選，不是為了選舉而參選，而是帶著理念與責任而參選。