羅文嘉接黨秘書長自嘆「入火坑」　陳其邁糾正：是進火爐

▲羅文嘉感嘆回黨部工作是入火坑。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨新任黨主席卓榮泰上任後16日首度出席中常會，會後新任秘書長羅文嘉安排行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦與卓榮泰一起現身與媒體會面談話。重出江湖的羅文嘉透露，決定回到黨部工作時他曾傳簡訊給陳其邁，自嘆是「入火坑」，沒想到卻被陳其邁糾正應該是「進火爐」，但也不忘展現暖男性格稱讚羅文嘉，「你是我們當中最強的一個」。

羅文嘉透露，當時他傳訊息給陳其邁，感嘆重回黨部接下秘書長工作的決定是入火坑，結果卻收到陳其邁回覆糾正，「火坑一下就掛了，火爐是煎熬，慢慢煎熬，希望你耐磨著住」，被外界讚賞是暖男的陳其邁最後不忘讚賞羅文嘉是他們當中「最強的一個」。

羅文嘉說，卓榮泰兩周前曾找過他，說要幫他一起過生日，雖然帶了生日蛋糕，但禮物正是「跳火坑、進火爐」，面對陳其邁的「進火坑」說法，羅文嘉回應，「死豬不怕開水燙，無欲則剛」，既然自己做了選擇，就一定會承擔起來。

陳其邁表示，其實他們講的是一樣的概念，不忘初衷，問題在朝廷、答案在江湖，最重要的工作是要到江湖把民心帶回來，民進黨經歷敗選後如何重新贏得人民的信任，正是他們此刻最重要的工作。卓榮泰則強調，當責任落到他們身上，就必須勇敢承擔，在很多人明示、暗示、鼓勵、威脅下，他決定找羅文嘉回來接任黨秘書長，如今是「大師兄回來了，師弟、師妹都回來了」，他相信民進黨未來會是一個新的作戰功能取向的團隊。