民進黨輔選小組、助選團名單一次看　卓榮泰：有不能輸壓力

▲民進黨中常會會後座談，民進黨黨主席卓榮泰也參與。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨16日舉行中常會，會中邀請台北市黨部主委陳正德、台中市黨部主委何明杰以「2019年台北市、台中市立法委員補選選情報告」為題專案報告，民進黨發言人林琮盛轉述黨主席卓榮泰會中裁示指出，這兩場補選不能輸、有必須贏的壓力，最重要是提高投票效率，候選人排定助選行程，黨會全力配合。

卓榮泰下午在中常會上介紹新的黨務主管，包括秘書長羅文嘉、副秘書長郭昆文、新任組織部主任李慶鋒、主席室特別助理蔡沐霖等人；另外，會中也成立2019年「立法委員補選輔選小組及助選團」。

民進黨指出，依地區性分為北北區（台北市、新北市）、中彰區（台中市、彰化縣）、台南區（台南市）三大區域。輔選小組成員部分，北北區由桃園市長鄭文燦擔任召集人，陳正德、黨部評召陳建智擔任執行長，中常委黃承國、立委吳思瑤、張宏陸、中常委沈發惠為小組成員。

在中彰區，則由交通部長林佳龍擔任召集人，何明杰、彰化黨部主委邱建富擔任執行長，前縣長魏明谷、議員謝明源、立委何欣純、黃秀芳為小組成員。

而台南區召集人為市長黃偉哲，執行長為黨部主委黃先柱，成員則有立委李俊俋、王定宇、陳亭妃、林俊憲。

另外，助選團成員也確定由該區立法委員擔任。北北區為吳思瑤、呂孫綾、林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、江永昌、吳琪銘、吳玉琴、余宛如、段宜康、尤美女、李麗芬、郭正亮、邱泰源、陳曼麗、王榮璋、施義芳。

而中彰區為蔡其昌、張廖萬堅、黃國書、何欣純、黃秀芳、洪宗熠、陳素月、吳焜裕、林靜儀、施義芳；台南區是葉宜津、陳亭妃、林俊憲、王定宇與陳靜敏。

▼民進黨中常會會後座談，民進黨黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦。（圖／記者季相儒攝）

