搭865公車上梨山　江啟臣：交通部已啟動中橫上線評估

▲立委江啟臣16日直播，指出交通部啓動中橫上線評估。（圖／翻攝江啟臣臉書，下同）



記者陳玉／台中報導

行走中橫便道的865號公車，從谷關到梨山僅需90分鐘；立委江啟臣16日清晨搭公車前往梨山，他透過直播表示，除爭取3年10億中橫便道工程，另也要求盡快評估上線恢復通車，更說交通部15日已上網公告，委外招標評估計畫，即啟動台8線上線復健工作。

江啟臣搭乘上午6點45分發車的865路公車，體驗中橫中巴，他透過直播說「104年爭取3年10億的中橫便道整體安全提升實施計畫，加強便道安全」，同時肯定公路總局對台8線的維護，提高下線安全度。

▲江啟臣親切與「江粉」說明中橫便道爭取過程。



江啟臣也向市民報告好消息，交通部15日已上網公告，委外招標中橫上線評估計畫，正式啟動上線復健工程，評估地質地形地貌是否能恢復省道；他說，感謝相關單位全力維護便道安全，但為長久，還是期望能徹底整修中橫公路，給居民一條安全回家的路。

另外，直播過程中，也有「江粉」見到江啟臣本人開心上前合影，江啟臣也詢問「865號公車棒不棒？」更親切與粉絲說明爭取便道過程，許多網友也留言感謝江啟臣爭取，也有網友希望可爭取一般車輛也能走台8線上梨山。

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