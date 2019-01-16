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陸委會再駁國台辦　稱「一中」、「九二共識」是致命毒藥

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▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

兩岸「九二共識」爭論持續延燒，針對國台辦發言人今天批評蔡政府認為「九二共識」即是「一國兩制」的說法，大陸委員會今天晚間發布新聞稿反駁，直言國台辦長期以來混淆視聽，並定義陸方所謂的「九二共識」、「一中」本質，就是併吞中華民國台灣的致命毒藥。

今年初中共中央總書記習近平發表對台談話後，蔡政府直批大陸的「九二共識」就是「一國兩制」，在兩岸引起話題，對此國台辦發言人馬曉光今天在開年首場記者會上，澄清「九二共識」是兩岸關係發展的共同政治基礎，明確界定了兩岸關係的性質，表明雙方在努力謀求國家統一進程中均堅持一個中國的原則，而「一國兩制」是實現國家統一後的制度安排，兩者並不相同。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

不過陸委會反駁，直指1992年兩岸會談最終並未達成共識，認為國台辦長期以來混淆視聽，欺瞞事實。陸委會強調，中共領導人在其所謂告台灣同胞書40週年談話已重新定義「九二共識」就是「兩岸同屬一中、共謀統一」，並提出探索「一國兩制」台灣方案，兩者都為達其統一意志，台灣人民從來沒有接受。

因此陸委會呼籲，各界應該要認清中共定義的「九二共識」本質，就是併吞中華民國台灣的致命毒藥，絕非部分人士所說的保命仙丹，不能再跟隨呼應。

陸委會更提到，本會已多次說明，蔡總統擔任本會主委在立法院應詢時談話，僅在陳述1992年之李登輝政府立場，蔡總統並未承認談判過程中已有「九二共識」，更無所謂執政後拒絕「九二共識」的謬論。

因此陸委會重申，陸方此舉無助兩岸和平，同時在國際間打壓台灣、侵犯主權等行為，更傷及民眾感情，在此之下我方只會更加堅定捍衛國家主權尊嚴及民主體制，永遠不會妥協。

馬曉光則表示，兩岸關係好，台灣同胞才會好，但是對開歷史倒車、倒行逆施的人和勢力來說，兩岸關係好，「他們的日子就不一定好過。因此他們才會肆意否定九二共識，誣蔑一國兩制」。

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關鍵字：陸委會,兩岸,習近平,告台灣同胞書,九二共識,一中原則,一中各表,陳明通,邱垂正,國台辦,馬曉光

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