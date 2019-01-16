民進黨一再搞兩岸對立　人民日報：繼續走火入魔，終將玩火自焚

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文日前表示，每年來台的中國大陸人民有兩三百萬人次，其中有人會利用交流活動作為掩護、刺探或蒐集情報。人民日報海外版日月談認為「陸客赴台從事間諜活動真的難以想像」。文章指出，「陸客光吃飯、睡覺、看景、拍照、買土特產，折騰一圈下來，哪還有精力去搞什麼間諜活動」；「如果民進黨當局冥頑不靈，繼續走火入魔，最終逃不脫玩火自焚的下場」。

蔡英文指出，「台灣調查局去年以來以「危害國安」為由抓了174人，其中就有陸客」。對此，文章直言，「陸客在台個人遊最多待15天，有的參訪交流也只安排個7、8天。就算是15天的行程，要想環島一圈，每天的行程要滿滿當當才行」。

文章繼續批，「更何況近兩年來民進黨當局對大陸人民赴台交流的要求越來越嚴格，例如嚴審大陸公職人員赴台參訪交流、讓到台灣訪友的陸客申請證件時提供兩人的微信聊天紀錄等，在如此高壓的條件下，別說陸客去台灣當間諜，就是連去旅遊都興趣索然了」。

▲蔡英文出席法務部調查局第55期調查班結業典禮。（圖／記者李毓康攝）

在九合一選舉後，國民黨15個新當選的縣市長都明確表示要和大陸增進交流，就連民進黨籍的台南市長黃偉哲都表示不認同蔡英文對大陸的強硬表態，盼望陸客能赴台南觀光。文章強調，但蔡英文卻一意孤行、逆流而動，為掩飾她的執政不力，轉移「島內民眾視線」，民進黨當局故伎重施，想方設法栽贓大陸，透過升高兩岸的敵意和對立，以此「消滅島內各方的政治壓力」。

對於蔡英文抹黑大陸、製造兩岸對立的言行。文章認為，「除了島內少數極端『台獨』買帳，大多數台灣民眾對此嗤之以鼻，因為挑撥兩岸關係、製造兩岸對立，台海局勢必將動盪不安，台灣民眾也得不到民生經濟的改善，更不能分享兩岸和平發展的紅利」。

兩岸同胞對更加美好生活的共同追求，對兩岸關係走近走好的一致嚮往，是任何人都阻擋不了的。文章最後警告，「如果民進黨當局冥頑不靈，繼續走火入魔，最終逃不脫玩火自焚的下場」。

▲六合夜市。（圖／記者季相儒攝）