蔡英文「九二共識就是一國兩制」　國台辦：刻意誤導台灣民眾！

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

「九二共識就是一國兩制」，總統蔡英文日前拒絕承認九二共識，並且也呼籲全台各黨派「不要再講」。對此，國台辦發言人馬曉光16日表示，民進黨當局否認九二共識、汙衊一國兩制也暴露了本身的分裂立場，「民進黨當局領導人故意將二者混為一談，是刻意誤導台灣民眾。」

國台辦於16日早上舉行例行發佈會，馬曉光在會上指出，九二共識是表明雙方在努力謀求國家統一進程中，均堅持一個中國的原則，而一國兩制是實現國家統一後的制度安排。

馬曉光還表示，兩岸關係好，台灣同胞才會好，但是對於那些開歷史倒車、倒行逆施的人和勢力來說，兩岸關係好，他們的日子就不一定好過，「因此他們肆意否定九二共識，誣蔑一國兩制，進一步暴露了他們的分裂立場，進一步暴露了他們企圖通過升高兩岸對抗和敵意，來破壞兩岸關系，謀取個人私利的目的，相信兩岸同胞，特別是廣大台灣同胞不會上當。」

大陸國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話，提出「習五點」並定調「九二共識」。蔡英文5日也表示，由於九二共識已經被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊的空間，台灣面對國際社會，應該要送出一致、清楚的訊息。她期待台灣所有政黨，都應該清楚說出「我們拒絕一國兩制」，說出人民的心聲，不要打折扣，不要再講「九二共識」。