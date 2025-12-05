大嬸開車闖紅燈撞飛女騎士　她瞬間倒地全身傷...驚險畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓女子前（3）日上午駕駛自小客車行經大興西路、蓮埔街口處時，疑似未注意路口紅燈仍強行闖越，結果撞上直行機車，造成李姓女騎士當場被撞飛倒地，桃園警方據報到場，女騎士有多處擦傷，黃女則無礙，警方為雙方實施酒測，均無酒精反應，警方對肇事黃女當場開單告發外，並依規定記點處置，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市黃姓女子3日上午駕車行經大興西路、蓮埔街口處時闖紅燈撞上直行機車瞬間。（圖／桃園警方提供）

桃園警方指出，54歲的黃姓女子3日上午11時5分許，駕駛自小客車沿桃園區大興西路二段往中正路方向行駛，行經蓮埔街口處時，疑似未注意路口紅燈仍強行穿越，導致煞車不及衝撞55歲的李姓女騎士，造成女騎士當場被撞倒地，零件散佈一地，桃園警方據報到場處理，李姓女騎士身體有多處擦挫傷勢，所幸並無生命危險。

▲桃園市黃姓女子3日上午駕車行經大興西路、蓮埔街口處時闖紅燈撞上直行機車，警方到場處理。（圖／桃園警方提供）

警方除將協助傷者送醫外，並對雙方實施酒測，雙方均無飲酒與酒精反應。肇事黃女因違規闖越紅燈，警方依違反交通管理處罰條例第53條規定，已依法開單告發外，並將記點送交監理單位開罰。

▲桃園市黃姓女子3日駕車行經大興西路、蓮埔街口處時闖紅燈撞上女騎士，員警到場處理。（圖／桃園警方提供）

桃園警方呼籲，汽機車駕駛人行經路口，應遵循號誌指示並減速禮讓，以共同維護交通安全。另外，根據《道路交通管理處罰條例》，闖紅燈肇事除將製單開罰外，還需負擔刑事及民事賠償責任。闖紅燈罰鍰金額因車種而異，小型車為新臺幣2700元，大型車為3600元，若載運危險物品的車輛則高達5400元，若因肇事而導致人員傷亡，肇事者除刑事責任外，更須負擔民事賠償，且因違規肇事，刑責將加重，籲請汽機車駕駛務必遵守交通規定。