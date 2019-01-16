「為什麼把影片po網」肉圓媽哭慘　律師控警拖延：沒給三聯單



▲媽媽在律師陪同下到新北地方法院遞狀，訴請離婚。（圖／攝影中心攝）

記者林裕豐／新北報導

新北市蘆洲一名42歲林姓男子，因為孩子幫忙買晚餐，但「肉圓沒加辣」，讓他酒後氣得爆打小孩和媽媽，賞巴掌、勒脖子又拖行數公尺，16日上午，受害的媽媽在律師陪同下到新北地方法院遞狀，訴請離婚，媽媽委託律師陳振瑋說明為什麼要把影片po網，原來案發後，媽媽有到派出所報案，但警方以「程序未完成」沒有給她報案三聯單，媽媽為了保護自己和孩子才會po網，希望引起司法和社會的重視。

肉圓媽媽出面後，簡單說明就開始哭泣，接著由律師陳振瑋代為回答，「家暴事件是發生在1月12日晚上，但是警方對這家暴報案的處理過程是有點延宕，只有請媽媽去驗傷，相關的程序及步驟並沒有告訴媽媽該怎麼做，一直到隔天上了新聞，派出所那邊才來找媽媽，禮拜天13日晚上硬是要媽媽去做筆錄。」



陳振瑋說，「其實媽媽並沒有拒絕做筆錄這個狀況，甚至在派出所裡等待多時，員警就說什麼什麼程序沒處理好，甚至最後報案之後，媽媽提出傷害等告訴，警方也沒開立報案三聯單，所以我們認為說，派出所應加強家暴案件的處置、防治，更積極來處理，才能預防家暴的發生。」

對於肉圓媽媽的指控，新北市蘆洲分局表示，相關的受理報案細節還要問派出所才能釐清。